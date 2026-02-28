Suudi Arabistan, İran'ın BAE, Bahreyn, Katar, Kuveyt ve Ürdün'e yönelik saldırılarını kınadı

Suudi Arabistan, İran’ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Katar, Kuveyt ve Ürdün'e yönelik saldırılarını ve bu ülkelerin egemenliğini ihlal eden eylemlerini kınadı.

Abone ol

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Suudi Arabistan’ın, söz konusu "kardeş ülkelerle" tam dayanışma içinde olduğu ve alacakları tüm tedbirlerde onları desteklemek için tüm imkanlarını seferber etmeye hazır olduğu ifade edildi.

Riyad yönetiminin, İran’ın bölge ülkelerinin topraklarına ve egemenliğine yönelik saldırılarını "en güçlü şekilde" kınadığı ve hedef alınan ülkelerin yanında durduğu kaydedildi.

İran’ın saldırılarının devletlerin egemenliği ile uluslararası hukukun ilke ve esaslarının açık ihlali olduğu savunulan açıklamada, bu ihlallerin sürmesinin ciddi sonuçlar doğuracağı uyarısında bulunuldu.

Suudi Arabistan'ın açıklamasında, uluslararası topluma İran’ın saldırılarını kınama ve bölgenin güvenliği ile istikrarını tehdit eden ihlallere karşı gerekli tüm kararlı tedbirleri alma çağrısı yapıldı.

ABD ile İsrail'in saldırıları ve İran'ın misillemesi

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran’a “önleyici saldırı” başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.