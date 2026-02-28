BIST 13.718
DOLAR 43,93
EURO 51,95
ALTIN 7.435,91
HABER /  DÜNYA

Suudi Arabistan, İran'ın BAE, Bahreyn, Katar, Kuveyt ve Ürdün'e yönelik saldırılarını kınadı

Suudi Arabistan, İran'ın BAE, Bahreyn, Katar, Kuveyt ve Ürdün'e yönelik saldırılarını kınadı

Suudi Arabistan, İran’ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Katar, Kuveyt ve Ürdün'e yönelik saldırılarını ve bu ülkelerin egemenliğini ihlal eden eylemlerini kınadı.

Abone ol

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Suudi Arabistan’ın, söz konusu "kardeş ülkelerle" tam dayanışma içinde olduğu ve alacakları tüm tedbirlerde onları desteklemek için tüm imkanlarını seferber etmeye hazır olduğu ifade edildi.

Riyad yönetiminin, İran’ın bölge ülkelerinin topraklarına ve egemenliğine yönelik saldırılarını "en güçlü şekilde" kınadığı ve hedef alınan ülkelerin yanında durduğu kaydedildi.

İran’ın saldırılarının devletlerin egemenliği ile uluslararası hukukun ilke ve esaslarının açık ihlali olduğu savunulan açıklamada, bu ihlallerin sürmesinin ciddi sonuçlar doğuracağı uyarısında bulunuldu.

Suudi Arabistan'ın açıklamasında, uluslararası topluma İran’ın saldırılarını kınama ve bölgenin güvenliği ile istikrarını tehdit eden ihlallere karşı gerekli tüm kararlı tedbirleri alma çağrısı yapıldı.

ABD ile İsrail'in saldırıları ve İran'ın misillemesi

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran’a “önleyici saldırı” başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrailli bakandan İran’ı destekleyenlere tehdit: Başını keseriz
İsrailli bakandan İran’ı destekleyenlere tehdit: Başını keseriz
AK Parti İstanbul İl Başkanlığından "28 Şubat" açıklaması
AK Parti İstanbul İl Başkanlığından "28 Şubat" açıklaması
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a suikast düzenlendi oğlu açıklama yaptı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a suikast düzenlendi oğlu açıklama yaptı
DMM'den "sınırda kaçak geçiş" iddialarına yalanlama
DMM'den "sınırda kaçak geçiş" iddialarına yalanlama
Ürdün Silahlı Kuvvetleri : Ürdün topraklarını hedef alan iki balistik füze düşürüldü
Ürdün Silahlı Kuvvetleri : Ürdün topraklarını hedef alan iki balistik füze düşürüldü
AB'den ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla ilgili açıklama
AB'den ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla ilgili açıklama
Rusya'dan İran saldırısına çok sert tepki
Rusya'dan İran saldırısına çok sert tepki
İran füze saldırılarıyla ABD üslerini hedef aldı Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu
İran füze saldırılarıyla ABD üslerini hedef aldı Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu
Bakanlıktan fenomenlere uyarı! Denetimlerde çarpıcı verilere ulaşıldı
Bakanlıktan fenomenlere uyarı! Denetimlerde çarpıcı verilere ulaşıldı
Baker Hughes verileri yayımladı: ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
Baker Hughes verileri yayımladı: ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
İsrail'den yeni hamle! Lübnan'ı vurdu sınıra asker yığdı
İsrail'den yeni hamle! Lübnan'ı vurdu sınıra asker yığdı
Medipol uzmanından 28 Şubat Nadir Hastalıklar Günü'nde uyarı! Erken tanı önem taşıyor
Medipol uzmanından 28 Şubat Nadir Hastalıklar Günü'nde uyarı! Erken tanı önem taşıyor