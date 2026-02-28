BIST 13.718
Bakanlıktan fenomenlere uyarı! Denetimlerde çarpıcı verilere ulaşıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışılıkla mücadele kapsamında sosyal medya fenomenlerine yönelik denetimlerinde çarpıcı verilere ulaştı.

2017-2025 dönemini kapsayan izaha davet ve incelemelerde toplam 7,7 milyar liralık matrah farkı belirlendi.

Denetimlerde, fenomenlerin banka hesap hareketleri ile beyan ettikleri gelirler arasında ciddi uyumsuzluklar tespit edildi.

Vergiden kaçınmak amacıyla üçüncü kişilere ait hesapların kullanıldığı da ortaya çıkarıldı.

MALİYE PEŞLERİNDE

Bakanlık, vergisel yükümlülükleri hatırlatmak amacıyla 43 bin fenomene mesaj gönderdi.

Ayrıca 25 bin fenomenin bağlı olduğu 83 ajansla temas kuruldu.

Sosyal medya platformlarının Türkiye temsilcileriyle de vergi bilincinin artırılmasına yönelik görüşmeler yapıldı.

360 BİN HESAP İNCELENDİ

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Bakanlığa bağlı Vergi Denetim Kurulu (VDK) tarafından yürütülen “Risk Odaklı Mükellef Eğitimleri” kapsamında hazırlanan sunumlarda, 2024 itibarıyla Türkiye’de içerik paylaşan 360 bin hesap bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Türkiye’de toplam reklam yatırımlarının 250 milyar liraya ulaştığı, bunun 7 milyar liralık bölümünün fenomenlere ayrıldığı belirtildi.

En yüksek bütçeyi ayıran sektörler hızlı tüketim, e-ticaret, tekstil-moda, perakende ile finans ve bankacılık oldu.

Fenomenlerin başlıca gelir kalemleri ise reklam ve sponsorluk anlaşmaları, bağış ve hediyeler, ürün tanıtımı ile ücretli abonelik gelirleri olarak sıralandı.

