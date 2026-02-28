İsrail'den yeni hamle! Lübnan'ı vurdu sınıra asker yığdı

İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sürerken, Lübnan sınırına ek askeri birlik konuşlandırıldığı bildirildi. Olası karşı saldırılara karşı yedek kuvvetlerin de göreve çağrıldığı açıklandı.

Orta Doğu’da gerilim tırmanırken, İsrail ordusunun İran’a yönelik operasyonlarla eş zamanlı olarak Lübnan sınırındaki askeri varlığını güçlendirdiği bildirildi.

İsrail, İran’a yönelik saldırılarıyla eş zamanlı Lübnan sınırına askeri birlik konuşlandırdı.

İsrail basını, ordunun İran’a yönelik İsrail-ABD saldırıları devam ederken Lübnan sınırını askeri birliklerle güçlendirdiğini bildirdi.

İsrail basınında yer alan habere göre, İsrail ordusu Lübnan sınırında ek askeri birlik konuşlandırdı ve yedek kuvvetleri göreve çağırdı.

Sınırdaki hareketliliğin, olası karşı saldırılara önlem amacıyla gerçekleştirildiği belirtilirken, bölgedeki durum hala hassasiyetini koruyor.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran’a karşı “önleyici saldırı” başlattıklarını duyurmuş, “ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini” açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da saldırılara dair yaptığı açıklamada "İran'a yönelik büyük bir operasyon başlattık." demişti.

HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİ

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde çeşitli noktalara hava saldırıları düzenledi.

LÜBNAN BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının başlamasının ardından "ülkesinin güvenliğini ve birliğini tehdit edecek herhangi bir maceraya sürüklenmesine" izin vermeyeceklerini açıkladı.

Selam, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Bölgede yaşanan ciddi gelişmeler karşısında tüm Lübnanlıları sağduyu ve milliyetçilikle hareket etmeye, ülke ve halkın çıkarlarını her türlü hesap ve menfaatin üzerinde tutmaya çağırıyorum. Ülkenin güvenliğini ve birliğini tehdit edecek herhangi bir maceraya izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Başbakan Selam’ın açıklaması, özellikle Hizbullah’ın İran’a destek olma ihtimali konusundaki endişelerin arttığı bir dönemde geldi.

Daha önce Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İran lideri Ali Hamaney’e yönelik suikast tehditlerine karşı gerekli tüm hazırlıkların yapılacağını duyurmuştu.

Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci, ülkesine yapılan uyarılara göre, Hizbullah’ın ABD-İsrail-İran çatışmasına katılması durumunda, bunun İsrail’in Lübnan’daki altyapıya saldırmasına yol açabileceğini ifade etmişti.

ABD ve İsrail, sabah saatlerinde başkent Tahran dahil ülkenin bazı kentlerine saldırılar başlatmıştı.