Yapay zekadan Galatasaray-Liverpool tahmini! Hangisi kazanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile eşleşen Galatasaray'ın çeyrek finale yükselme olasılığı, Opta tarafından yapılan binlerce simülasyon sonucunda yüzde 17.7 olarak hesaplandı.

Yapay zekadan Galatasaray-Liverpool tahmini! Hangisi kazanacak - Resim: 1

Galatasaray'ın yarı finale çıkma ihtimali yüzde 3.4, finale yükselme olasılığı yüzde 0.9 ve şampiyonluk ihtimali ise yüzde 0.2 olarak belirlendi. İlk maç 10 Mart'ta İstanbul'da, rövanş ise 18 Mart'ta İngiltere'de oynanacak.

Yapay zekadan Galatasaray-Liverpool tahmini! Hangisi kazanacak - Resim: 2

Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile eşleşen Galatasaray için yapay zeka destekli tahminler açıklandı. Opta tarafından yapılan binlerce simülasyonun sonuçları dikkat çekti.

Yapay zekadan Galatasaray-Liverpool tahmini! Hangisi kazanacak - Resim: 3

ELEME İHTİMALİ YÜZDE 17.7

Verilere göre Galatasaray'ın Liverpool'u eleyerek çeyrek finale yükselme olasılığı yüzde 17.7 olarak hesaplandı. Sarı-kırmızılıların tur atlama ihtimalinin düşük gösterilmesi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Yapay zekadan Galatasaray-Liverpool tahmini! Hangisi kazanacak - Resim: 4

ŞAMPİYONLUK OLASILIĞI YÜZDE 0.2

Simülasyona göre Galatasaray'ın yarı finale çıkma ihtimali yüzde 3.4, finale yükselme olasılığı yüzde 0.9 olarak belirlendi. Şampiyonluk ihtimali ise yüzde 0.2 olarak açıklandı.

