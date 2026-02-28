Yapay zekadan Galatasaray-Liverpool tahmini! Hangisi kazanacak

Galatasaray'ın yarı finale çıkma ihtimali yüzde 3.4, finale yükselme olasılığı yüzde 0.9 ve şampiyonluk ihtimali ise yüzde 0.2 olarak belirlendi. İlk maç 10 Mart'ta İstanbul'da, rövanş ise 18 Mart'ta İngiltere'de oynanacak.