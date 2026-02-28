BIST 13.718
DMM'den "sınırda kaçak geçiş" iddialarına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince (DMM), İran sınırından Türkiye'ye kaçak giriş yapıldığı iddiasıyla paylaşılan görüntülerin dezenformasyon içerikli olduğu bildirildi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "İran sınırından Türkiye'ye kaçak giriş yapıldığı" yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında İran sınırından Türkiye'ye kaçak giriş yapıldığı iddiasıyla paylaşılan görüntüler, dezenformasyon içermektedir. Görüntülerin, zamanı ve yeri belirsiz eski çekimler olduğu, son yaşanan bölgesel gelişmeler sonrası yeniden kasıtlı olarak dolaşıma sokulduğu tespit edilmiştir. Türkiye sınır hattıyla bağlantısına dair herhangi bir somut veri bulunmamaktadır. Bu tür paylaşımlar, sınır güvenliğini hedef alarak kamuoyunda olumsuz algı oluşturmayı amaçlamaktadır. Türkiye'nin hudut güvenliği 7/24 esasına dayalı olarak çok katmanlı sistemlerle kesintisiz şekilde sağlanmaktadır.

Asılsız iddialara itibar edilmemesi, yalnızca resmi makamların açıklamalarının dikkate alınması önemle rica olunur."

