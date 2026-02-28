TÜİK verileri açıkladı! Türkiye'nin korkutan gerçeği gün yüzüne çıktı

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Araştırma Merkezi (DİSK-AR) Ocak 2024’te 10 milyon 225 bin olan geniş tanımlı işsiz sayısı Ocak 2026’da 11 milyon 946 bine yükseldi. Haftalık 40 saatten daha az çalışan ve imkanı olması durumunda daha çok çalışmayı isteyenlerin zamana bağlı eksik istihdam edilenlerin sayısı son bir yılda 3.4 milyondan 3.9 milyona yükselerek 464 bin kişi arttı. Ocak ayında kadınlarda işsizlik tüm türlerde erkeklerden daha yüksek seyretmeye devam etti. Geniş tanımlı kadın işsizliği ise yüzde 39.3’e çıktı.

İstihdam sert düşüyor

İktidarın işsizliğin tek haneli olmasına övgüler yağdırmasına karşın, ekonomistlerden verilere yönelik sert eleştiriler geldi. Geniş tanımlı işsizlik oranının 2014 yılından bu yana bakıldığında tarihin en yüksek seviyesine ulaştığını, her 3 kişiden birinin işsiz olduğunu belirten ekonomist İris Cibre şu paylaşımı yaptı: “50-60 yıllık sanayi şirketleri batıyor. İstihdamın yüzde 37’sini kapsayan kobi’lerde kredi takip oranı yüzde 100’ün üzerinde arttı. Doğal olarak istihdam sert düşüyor. Sorun yapısal.”