Bakan Çiftçi, Azerbaycan ve Iraklı mevkidaşlarıyla görüştü

Bakan Çiftçi'nin görüşmelerinde bakanlıklar arasındaki iş birliği alanlarının genişletilmesi ele alındı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Azerbaycan ve Irak içişleri bakanlarıyla görüştü. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Azerbaycan ve Iraklı mevkidaşlarıyla görüştü.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Mustafa Çiftçi'nin, Azerbaycan İçişleri Bakanı Vilayet Eyvazov ve Irak İçişleri Bakanı Orgeneral Sayın Abdulemir Kamil Şemmari'le bir görüşme yaptığı kaydedildi.

Görüşmelerde bakanlıklar arasındaki iş birliği alanlarının güçlendirilmesi ele alındı.