Hakan Fidan’dan telefon diplomasisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları ile İran’ın misillemesinin ardından İran, Irak, Suudi Arabistan, Katar, Suriye, Mısır ve Endonezya dışişleri bakanlarıyla telefon görüşmeleri yaptı. Görüşmelerde bölgedeki son gelişmeler ve saldırıların sona erdirilmesi için atılabilecek adımlar ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre Fidan; İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, bölgede yaşanan gelişmeler ele alındı ve saldırıların sona ermesi amacıyla atılabilecek adımlar değerlendirildi.