Forbes açıkladı: Türkiye’nin en az yaşanabilir illeri belli oldu
Forbes tarafından hazırlanan ve 94 farklı kriteri kapsayan yaşanabilirlik endeksinde Türkiye’deki 81 il değerlendirildi.
Eğitimden sağlığa, ekonomiden güvenliğe kadar birçok başlıkta yapılan analiz sonucunda en düşük puanı alan 10 şehir açıklandı.
114
Forbes’un yayımladığı yaşanabilirlik endeksi, Türkiye genelinde 81 ili kapsamlı bir veri seti üzerinden mercek altına aldı.
214
Eğitim, sağlık, ekonomi, ulaşım, yatırım potansiyeli ve dijital altyapı gibi toplam 94 başlıkta yapılan değerlendirme sonucunda iller puanlandı.
314
Çalışmada İstanbul, Ankara ve İzmir üst sıralarda yer alırken, en düşük endeks puanına sahip şehirler de kamuoyuyla paylaşıldı.
414