AK Parti İstanbul İl Başkanlığından "28 Şubat" açıklaması

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Muammer Birdal, "Son zamanlarda yine başörtüsü ve Anadolu'muzun yerel kıyafetlerine yönelik çirkin tavır gördükçe, 28 Şubat zihniyetinin her an hortlayabileceğini bir kez daha idrak ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Birdal, 28 Şubat "postmodern darbesi"nin 29. yılı dolayısıyla parti binasında düzenlenen basın toplantısında, darbe ve darbecilik zihniyetini kınamak için bir araya geldiklerini belirtti.

Muammer Birdal, 28 Şubat 1997'de yaşananları "Sonuçlarının nesillerce sürmesi amaçlanan, hesaplı bir şekilde kurgulanmış bir darbedir. Bu ülkenin insanının milli ve manevi değerlerini hedef almış bir pusudur. Milletin iradesine karşı tanklar yürütülmüş, seçilmiş Türkiye Cumhuriyeti hükümeti görevden el çektirilmiş, başta başörtülü kadınlar olmak üzere bu ülkenin mütedeyyin kesimlerine yönelik büyük bir zulüm dalgası başlatılmıştır. Bu ülkenin vatandaşları, kendi ülkesinin kurumlarına sırf dini hassasiyetlerinden ötürü sokulmamaya çalışılmıştır." şeklinde değerlendirdi.

AK Parti olarak 28 Şubat ve benzeri tüm darbe ve vesayetçi girişimlerin karşısında olduklarını bir kez daha ilan ettiklerini söyleyen Birdal, şunları kaydetti:

"İktidarımız döneminde attığımız adımlarla vesayet odaklarını teker teker çökerttik. Milli iradeyi bu süreçte yeniden inşa ederek, ülkemizi ve milletimizi hak ettiği demokrasi standartlarıyla buluşturduk. Ancak son zamanlarda yine başörtüsü ve Anadolu'muzun yerel kıyafetlerine yönelik çirkin tavır gördükçe, 28 Şubat zihniyetinin her an hortlayabileceğini bir kez daha idrak ediyoruz. Maalesef, bazıları, AK Parti iktidarı döneminde atılan demokratikleşme adımlarıyla hak ve özgürlükler noktasında kaydedilen ilerlemeye rağmen hala içinde bu köhne zihniyeti taşıyor. Bu anlamda milli iradenin inşası noktasında demokrasi bilincinin, sivil iradenin, sandığın gücünün ne denli önemli olduğu bir kez daha anlaşılmaktadır. Bu fikirlerin karşısında duranlar, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti var diye şimdilik belli şeyleri söylemeye cesaret, fırsat bulamıyorlar. Ancak ilk fırsatta neler yapabileceklerinin fragmanını her seferinde milletimize izletiyorlar."

Birdal, bu zihniyetle mücadelenin AK Parti için demokrasi, hak ve büyük Türkiye mücadelesi olduğunu, toplumsal barışa kasteden zihniyetin orada durduğu sürece büyük, güçlü Türkiye idealine ve Türkiye Yüzyılı vizyonuna her daim ket vurulmaya çalışılacağını ifade etti.

Tüm bu engelleri milletle beraber aşmaktan geri durmayacaklarını vurgulayan Birdal, "Bizler AK Parti olarak, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ülkemize hizmet etme kararlılığımızı ve darbeci zihniyet karşısında dimdik durma irademizi yılmadan sürdüreceğiz. Demokrasi tarihimizde bir daha asla 28 Şubat benzeri süreçlerle karşılaşmamak için milli irade anlayışını daima diri tutmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.