İletişim Başkanlığından "savaş hazırlığı" iddialarına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, “savaş başlayacağı” iddiasıyla vatandaşların çeşitli hazırlıklar yapması gerektiğine yönelik ifadelerin dezenformasyon içerdiğini açıkladı.

DMM, bazı basın yayın organları ve sosyal medya paylaşımlarında yer alan iddiaya ilişkin NSosyal hesabından paylaşım yaptı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, “savaş başlayacağı” iddiasıyla vatandaşların çeşitli hazırlıklar yapması gerektiğine yönelik ifadeler dezenformasyon içermektedir.

Türkiye’nin güvenlik ve savunma süreçleri, ilgili kurumların koordinasyonunda etkin bir kapasiteyle yürütülmekte olup; kamuoyunda paniğe neden olacak herhangi bir durum söz konusu değildir. Toplumu korku, endişe ve kaosa sürükleme hedefiyle hareket eden bu hesaplara yönelik adli süreçler kararlılıkla sürdürülmektedir.

Kamuoyunun asılsız iddialara itibar etmemesi, yalnızca resmi açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur."

