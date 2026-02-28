BIST 13.718
Donald Trump ile Binyamin Netanyahu telefon görüşmesi gerçekleştirdi

ABD Başkanı Donald Trump’ın, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını Florida’daki malikanesi Mar-a-Lago’dan takip ettiği ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

Leavitt, "Başkan Trump, ulusal güvenlik ekibi üyeleriyle birlikte durumu Mar-a-Lago'dan gece boyunca yakından takip etti. Başkan, Başbakan Netanyahu ile telefonla görüştü.” ifadelerini kullandı.

"SEKİZLER GRUBU"NUN YEDİSİ BİLGİLENDİRİLDİ

Ayrıca Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun İran’a yönelik saldırılardan önce Kongre’nin üst düzey üyelerini aradığını belirten Leavitt, ABD Kongresi’nde "Sekizler Grubu" olarak nitelenen üst düzey üyelerden yedisinin bilgilendirildiğini kaydetti.

Leavitt, Başkan Trump’ın ve ulusal güvenlik ekibinin, gün boyunca gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğini belirtti.

ABD Kongresi’ndeki Sekizler Grubu, hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'ndeki iki partinin liderlerini, ayrıca Senato İstihbarat Komitesi ve Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'nin başkanlarını ve kıdemli azınlık üyelerini içeriyor.

