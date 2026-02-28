BIST 13.718
DOLAR 43,93
EURO 51,95
ALTIN 7.435,91
HABER /  POLİTİKA  /  CHP

Özgür Özel'den skandal hakaret! Soruşturma başlatıldı

Özgür Özel'den skandal hakaret! Soruşturma başlatıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Burdur'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada yargı mensuplarını hedef alarak "alçak adamlar" şeklinde sarf ettiği sözler nedeniyle 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.

Yapılan açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin Burdur'da düzenlediği mitinginde yaptığı konuşmasının bir bölümünde yargı mensuplarını hedef aldığı kaydedildi.

Açıklamada, Özel hakkında kullandığı sözler nedeniyle "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İran'da ABD ve İsrail saldırılarında 201 kişi can verdi
İran'da ABD ve İsrail saldırılarında 201 kişi can verdi
Donald Trump ile Binyamin Netanyahu telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Donald Trump ile Binyamin Netanyahu telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Devlet Bahçeli: İran'a askeri operasyon haksız ve hukuksuzdur
Devlet Bahçeli: İran'a askeri operasyon haksız ve hukuksuzdur
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a yönelik saldırılardan üzüntü ve endişe duyuyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a yönelik saldırılardan üzüntü ve endişe duyuyoruz
Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti
Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti
İran-ABD-İsrail savaşı! Savunma bakanı ve üst düzey komutan öldürüldü
İran-ABD-İsrail savaşı! Savunma bakanı ve üst düzey komutan öldürüldü
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı
İran füzeleri Dubai'de: Peş peşe patlama sesleri duyuldu
İran füzeleri Dubai'de: Peş peşe patlama sesleri duyuldu
Arakçi: Hamaney ve Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan bildiğim kadarıyla hayattalar
Arakçi: Hamaney ve Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan bildiğim kadarıyla hayattalar
BM'den İran-ABD-İsrail savaşı açıklaması: Şiddetle kınıyorum
BM'den İran-ABD-İsrail savaşı açıklaması: Şiddetle kınıyorum
İran-ABD gerilimine Ankara'dan ilk açıklama! 'Türkiye arabuluculuk için hazır'
İran-ABD gerilimine Ankara'dan ilk açıklama! 'Türkiye arabuluculuk için hazır'
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu! Ciddi hasar oluştu
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu! Ciddi hasar oluştu