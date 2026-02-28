İran-ABD-İsrail savaşı! Savunma bakanı ve üst düzey komutan öldürüldü

Dünyanın kilitlendiği savaşta son dakika gelişmesi yaşandı. ABD ve İsrail'in İran'a ortak saldırısında İran Savunma Bakanı ile Devrim Muhafızları Komutanı'nın öldürüldüğü belirtildi.

İsrail ve ABD, İran'a yönelik operasyon gerçekleştiriyor. Başkent Tahran'ın ve ülkedeki büyük şehirlerin çok sayıda bölgesinde patlama sesleri yükseliyor.

İran haber ajansı Tasnim'e göre saldırılar sırasında cumhurbaşkanlığı sarayı çevresi ve Dini Lider Ayetullah Hamaney'in konutu yakınlarına yedi adet füze isabet etti.

"İSRAİL SALDIRISINDA ÜST DÜZEY İSİMLER ÖLDÜRÜLDÜ"

Reuters'a konuşan kaynaklar İran Savunma Bakanı Emir Nasırzadeh ve Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Pakpur'un İsrail saldırılarında öldürüldüğünü iddia etti.

İsrail'den yapılan açıklamaya göre, saldırılarda çok sayıda yetkilinin öldürüldüğü bildirildi.