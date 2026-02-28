BIST 13.718
DOLAR 43,93
EURO 51,95
ALTIN 7.435,91
HABER /  DÜNYA

Arakçi: Hamaney ve Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan bildiğim kadarıyla hayattalar

Arakçi: Hamaney ve Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan bildiğim kadarıyla hayattalar

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Hamaney ve Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın hayatta olup olmadığı sorusuna, “Evet, benim bildiğim kadarıyla hayattalar” yanıtını verdi.

Abone ol

Amerikan NBC televizyonuna konuşan Erakçi, ABD ve İsrail'in ülkesine saldırılarına ve İran'ın İsrail ve bölgedeki ABD üslerine karşı saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran'ın bölgedeki Amerikan üslerine yönelik saldırılarının savunma amaçlı bir önlem olduğunu bölgedeki mevkidaşlarına ilettiğini aktaran Erakçi, "Onlar bize saldırırken oturup onların saldırılarını izleyemezdik." dedi.

Erakçi, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın hayatta olup olmadığı sorusuna, "Evet, benim bildiğim kadarıyla hayattalar. Yargı Başkanı Meclis Başkanı da tüm üst düzey yetkililer de hayatta herkes görevinin başında." ifadelerini kullandı.

İranlı Bakan, bir ya da iki komutanın hayatını kaybetmiş olabileceğini ancak bunun "büyük bir sorun olmadığını" söyledi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail’in İran’a “önleyici saldırı” başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü, Katar'da ABD'ye ait erken uyarı radarı vuruldu.

ÖNCEKİ HABERLER
BM'den İran-ABD-İsrail savaşı açıklaması: Şiddetle kınıyorum
BM'den İran-ABD-İsrail savaşı açıklaması: Şiddetle kınıyorum
İran-ABD gerilimine Ankara'dan ilk açıklama! 'Türkiye arabuluculuk için hazır'
İran-ABD gerilimine Ankara'dan ilk açıklama! 'Türkiye arabuluculuk için hazır'
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu! Ciddi hasar oluştu
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu! Ciddi hasar oluştu
İsrail Tahran’da üst düzey yetkililere suikast girişimini doğruladı
İsrail Tahran’da üst düzey yetkililere suikast girişimini doğruladı
İran füzesi Suriye'de bir binaya isabet etti: Çok sayıda ölü ve yaralı var
İran füzesi Suriye'de bir binaya isabet etti: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Hakan Fidan’dan telefon diplomasisi
Hakan Fidan’dan telefon diplomasisi
DMM'den İran saldırılarına destek verildiği yönündeki haberlere yanıt
DMM'den İran saldırılarına destek verildiği yönündeki haberlere yanıt
Erzurumspor süper lig yolunda dolu dizgin
Erzurumspor süper lig yolunda dolu dizgin
İtalya Dışişleri Bakanı Tajani'den ürküten açıklama: "Bu bir yıldırım savaşı olmayacak, günlerce sürecek"
İtalya Dışişleri Bakanı Tajani'den ürküten açıklama: "Bu bir yıldırım savaşı olmayacak, günlerce sürecek"
Beşiktaş deplasmanda Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti
Beşiktaş deplasmanda Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti
Fenerbahçe'de yeni sakatlık şoku kadroda yer almayabilir
Fenerbahçe'de yeni sakatlık şoku kadroda yer almayabilir
Bakan Çiftçi, Azerbaycan ve Iraklı mevkidaşlarıyla görüştü
Bakan Çiftçi, Azerbaycan ve Iraklı mevkidaşlarıyla görüştü