BIST 13.718
DOLAR 43,93
EURO 51,95
ALTIN 7.435,91
HABER /  DÜNYA

İran füzeleri Dubai'de: Peş peşe patlama sesleri duyuldu

İran füzeleri Dubai'de: Peş peşe patlama sesleri duyuldu

ABD ve İsrail'in İran'a saldırı başlatmasının ardından Körfez adeta alev aldı. ABD hedeflerine ve İsrail'e karşılık veren İran füzeleri BAE'nin turistik merkezi Dubai'yi de vurdu. Gözde turistik merkezde hedef olan bölgeler alevlere teslim oldu.

Abone ol

İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakere süreci devam ederken, sabah saatlerinde bölgedeki tansiyonu yükselten gelişmeler yaşandı.

İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik ortak saldırılar düzenlediği bildirildi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran’a karşı “önleyici saldırı” başlatıldığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump ise İran’a yönelik “büyük bir operasyon” başlattıklarını açıkladı.

TAHRAN DAHİL ÇOK SAYIDA KENT VURULDU

Saldırılar kapsamında başkent Tahran’ın yanı sıra İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentlerinin hedef alındığı belirtildi.

İRAN'DAN MİSİLLEME GECİKMEDİ

İran ise misilleme olarak bölgedeki ABD askeri varlıklarını hedef aldı.

Açıklamalara göre, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün’de bulunan ABD üslerine eş zamanlı füze saldırıları düzenlendi.

Katar yönetimi, kendi hava sahasında iki İran füzesinin başarıyla imha edildiğini duyurdu.

DUBAİ DE HEDEF OLDU

Abu Dabi’nin yanı sıra BAE’nin turistik kenti Dubai’de de ABD üssünün İran füzeleri tarafından hedef alındığı kaydedildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde hedef alınan bir noktanın alevlere teslim olduğu görüldü.

Kentte farklı birkaç nokta daha füzelerin hedefi oldu.

Akşam saatlerinde genellikle yoğun olan Dubai trafiğinin saldırılar sonrası tamamen felç oldu.

Hava sahası kapandığı için de, kentten ayrılmak isteyenler de kıpırdayamaz halde.

ÖNCEKİ HABERLER
Arakçi: Hamaney ve Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan bildiğim kadarıyla hayattalar
Arakçi: Hamaney ve Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan bildiğim kadarıyla hayattalar
BM'den İran-ABD-İsrail savaşı açıklaması: Şiddetle kınıyorum
BM'den İran-ABD-İsrail savaşı açıklaması: Şiddetle kınıyorum
İran-ABD gerilimine Ankara'dan ilk açıklama! 'Türkiye arabuluculuk için hazır'
İran-ABD gerilimine Ankara'dan ilk açıklama! 'Türkiye arabuluculuk için hazır'
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu! Ciddi hasar oluştu
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu! Ciddi hasar oluştu
İsrail Tahran’da üst düzey yetkililere suikast girişimini doğruladı
İsrail Tahran’da üst düzey yetkililere suikast girişimini doğruladı
İran füzesi Suriye'de bir binaya isabet etti: Çok sayıda ölü ve yaralı var
İran füzesi Suriye'de bir binaya isabet etti: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Hakan Fidan’dan telefon diplomasisi
Hakan Fidan’dan telefon diplomasisi
DMM'den İran saldırılarına destek verildiği yönündeki haberlere yanıt
DMM'den İran saldırılarına destek verildiği yönündeki haberlere yanıt
Erzurumspor süper lig yolunda dolu dizgin
Erzurumspor süper lig yolunda dolu dizgin
İtalya Dışişleri Bakanı Tajani'den ürküten açıklama: "Bu bir yıldırım savaşı olmayacak, günlerce sürecek"
İtalya Dışişleri Bakanı Tajani'den ürküten açıklama: "Bu bir yıldırım savaşı olmayacak, günlerce sürecek"
Beşiktaş deplasmanda Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti
Beşiktaş deplasmanda Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti
Fenerbahçe'de yeni sakatlık şoku kadroda yer almayabilir
Fenerbahçe'de yeni sakatlık şoku kadroda yer almayabilir