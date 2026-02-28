İran füzeleri Dubai'de: Peş peşe patlama sesleri duyuldu

ABD ve İsrail'in İran'a saldırı başlatmasının ardından Körfez adeta alev aldı. ABD hedeflerine ve İsrail'e karşılık veren İran füzeleri BAE'nin turistik merkezi Dubai'yi de vurdu. Gözde turistik merkezde hedef olan bölgeler alevlere teslim oldu.

İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakere süreci devam ederken, sabah saatlerinde bölgedeki tansiyonu yükselten gelişmeler yaşandı.

İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik ortak saldırılar düzenlediği bildirildi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran’a karşı “önleyici saldırı” başlatıldığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump ise İran’a yönelik “büyük bir operasyon” başlattıklarını açıkladı.

TAHRAN DAHİL ÇOK SAYIDA KENT VURULDU

Saldırılar kapsamında başkent Tahran’ın yanı sıra İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentlerinin hedef alındığı belirtildi.

İRAN'DAN MİSİLLEME GECİKMEDİ

İran ise misilleme olarak bölgedeki ABD askeri varlıklarını hedef aldı.

Açıklamalara göre, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün’de bulunan ABD üslerine eş zamanlı füze saldırıları düzenlendi.

Katar yönetimi, kendi hava sahasında iki İran füzesinin başarıyla imha edildiğini duyurdu.

DUBAİ DE HEDEF OLDU

Abu Dabi’nin yanı sıra BAE’nin turistik kenti Dubai’de de ABD üssünün İran füzeleri tarafından hedef alındığı kaydedildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde hedef alınan bir noktanın alevlere teslim olduğu görüldü.

Kentte farklı birkaç nokta daha füzelerin hedefi oldu.

Akşam saatlerinde genellikle yoğun olan Dubai trafiğinin saldırılar sonrası tamamen felç oldu.

Hava sahası kapandığı için de, kentten ayrılmak isteyenler de kıpırdayamaz halde.