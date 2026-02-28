BIST 13.718
HABER /  DÜNYA

İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı

ABD ve İsrail'in saldırılarının ardından İran beklenen adımı attı. İran, dünya petrol taşımacılığı için hayati konumdaki Hürmüz Boğazı'nı kapattığını açıkladı.

İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nı kapattığını açıkladı. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları bölgeyi yeniden ateş çemberine çevirdi. İran'ın Orta Doğu'daki ABD üslerini ve İsrail'i füzelerle hedef almasının ardından, çatışmaları kısa sürede bitmeyeceği anlaşıldı.

İran, saldırılara karşı elindeki en önemli kozunu oynadı. İran Devrim Muhafızları, dünya petrol taşımacılığında kritik öneme sahip olan Hürmüz Boğazı'nı kapattığını açıkladı. Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'ndan hiçbir geminin geçişine izin verilmeyeceği konusunda gemileri uyardı ve petrol rotalarına erişimi engelledi.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN ÖNEMİ

Hürmüz Boğazı, küresel enerji güvenliğinin en kritik ve hassas "şah damarı" olarak kabul edilir; zira dünyada deniz yoluyla taşınan petrolün yaklaşık üçte biri ve sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) önemli bir kısmı bu dar su yolundan geçer. Umman ile İran arasında yer alan ve en dar noktası yaklaşık 33 kilometre olan bu boğaz, Basra Körfezi'ndeki dev petrol üreticilerini açık denizlere bağlayan alternatifi zor bir kapıdır. Bölgesel gerginliklerin tırmandığı dönemlerde boğazın kapatılma ihtimali dahi küresel enerji piyasalarında panik dalgasına ve fiyatların hızla yükselmesine neden olduğundan, Hürmüz üzerindeki kontrol ve seyir güvenliği sadece bölge ülkelerini değil, tüm dünya ekonomisini doğrudan etkileyen jeopolitik bir meseledir.

