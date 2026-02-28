İran-ABD gerilimine Ankara'dan ilk açıklama! 'Türkiye arabuluculuk için hazır'

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına ilişkin ilk açıklama geldi. Bakanlık yaptığı açıklamada, taraflara saldırıları biran önce durdurma çağrısı yapıldı.

ABD ve İsrail'in İran'ı hedef alan saldırılarına ilişkin Dışişleri Bakanlığı ilk resmi açıklamayı sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu. Konuyla ilgili bakanlık taraflara saldırılara son verme çağırısında bulunurken yaşananların "bölgemizin geleceğini ve küresel istikrarı riske atacak" niteliktedir şeklinde değerlendirildi.

"TÜRKİYE ARABULUCULUK İÇİN HAZIR"

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"İsrail ve ABD’nin İran’a saldırmasıyla başlayan ve İran’ın üçüncü ülkeleri hedef almasıyla devam eden gelişmeler, bölgemizin geleceğini ve küresel istikrarı riske atacak niteliktedir.

Uluslararası hukuka aykırı ve masum sivillerin hayatını tehdit eden her türlü eylemden derin kaygı duyuyor, şiddetin tırmanmasına neden olabilecek kışkırtmaları kınıyoruz. Tarafları saldırılara bir an önce son vermeye davet ediyoruz.

Bölgemizdeki meselelerin barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye, arabuluculuk konusunda gerekli desteği vermeye hazırdır.

İlgili ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızın güvenlikleri önceliğimiz olup bu hususta gerekli tüm tedbirler alınmaktadır."