BIST 13.718
DOLAR 43,93
EURO 51,95
ALTIN 7.435,91
HABER /  POLİTİKA

Devlet Bahçeli: İran'a askeri operasyon haksız ve hukuksuzdur

Devlet Bahçeli: İran'a askeri operasyon haksız ve hukuksuzdur

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD ve İsrail'in müzakerelerin sonucunu beklemeden İran'a yönelik saldırılara başlamasının haksız ve hukuksuz olduğunu dile getirdi.

Abone ol

Devlet Bahçeli, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla ilgili yaptığı açıklamada; "Müzakerelerin sonucunu beklemeden İran'a askeri operasyon hukuksuz ve haksızdır. Barış varken savaşmak bölgesel ve küresel sistemi dinamitlemek demektir." ifadelerine yer verdi.

"Uyarıyorum" diyerek sözlerini sürdüren Bahçeli, "Tahran’ın, İsfahan’ın, Kum’un ve Kerec’in vurulması; sonuç olarak cevabi mahiyette karşılıkların verilmesi küresel bir savaşa doğru hızla dönüşebilecektir. Savaş değil barış hakim olmalıdır.” dedi.

"KÖRFEZ ÜLKELERİ ATEŞE ATILDI"

Pakistan ile Afganistan arasındaki savaştan sonra ABD’nin İran’a beklenen saldırısı maşa devlet, haydut devlet, barbar devlet, terör devleti İsrail tarafından yapıldı.

ABD-İsrail ortak yapımı saldırılara yönelik İran’ın misillemesi farklı ülkelerdeki ABD üslerini hedef aldı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi, Kuveyt, Bahreyn ve kısmen de Katar ateşin içinde kaldı.

İran’la yürütülen müzakerelerin sonucu beklenmeden ABD-İsrail eşgüdümünde icra edilen askeri operasyonların haksız, hukuksuz ve yaygın tehditlere açık olduğunu değerlendiriyorum.

Ortalık kan revan içindedir.

"SAVAŞ DEĞİL BARIŞ HAKİM OLMALI"

Zincirleme savaşlar derhal durmalı, aklı selim öne çıkmalıdır.
Barış varken savaşmak bölgesel ve küresel sistemi dinamitlemek demektir.
Uyarıyorum; Tahran’ın, İsfahan’ın, Kum’un ve Kerec’in vurulması; sonuç olarak cevabi mahiyette karşılıkların verilmesi küresel bir savaşa doğru hızla dönüşebilecektir.

Savaş değil barış hakim olmalıdır.

"İKİ CİHANDA DA HESAP VERECEKLER"

Mübarek Ramazan ayında İslam beldelerinin karanlığa gömülmesi kabul edilemez bir durumdur.
Merhameti kalmamış, empati duymayan, kendi çıkarlarına odaklanmış, masumları hedefine almış, öldürmeyi, yakmayı, yıkmayı, kırmayı olağan hale getirmiş sözde gelişmiş ülkeler ve bunların taşeronları inanıyorum ki iki cihanda da hesap vereceklerdir.

"TÜRKİYE BARIŞÇIL ÇAĞRILARINI ISRARLA PAYLAŞMALI"

İsrail Savunma Bakanı’nın, “önleyici saldırı” başlattıklarını iddia etmesi, ABD Başkanı’nın “İran’a yönelik büyük bir operasyon başlattık” açıklaması aynı aklın ürünü, aynı amacın üretimidir.

Burada esas olarak Türkiye’mizin sağduyu ve soğukkanlı hareket ederek barışçıl çağrıları ısrarla taraflarla paylaşması, milli güvenliğimizin muhafazası için her tedbirin alınmasıdır.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a yönelik saldırılardan üzüntü ve endişe duyuyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a yönelik saldırılardan üzüntü ve endişe duyuyoruz
Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti
Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti
İran-ABD-İsrail savaşı! Savunma bakanı ve üst düzey komutan öldürüldü
İran-ABD-İsrail savaşı! Savunma bakanı ve üst düzey komutan öldürüldü
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı
İran füzeleri Dubai'de: Peş peşe patlama sesleri duyuldu
İran füzeleri Dubai'de: Peş peşe patlama sesleri duyuldu
Arakçi: Hamaney ve Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan bildiğim kadarıyla hayattalar
Arakçi: Hamaney ve Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan bildiğim kadarıyla hayattalar
BM'den İran-ABD-İsrail savaşı açıklaması: Şiddetle kınıyorum
BM'den İran-ABD-İsrail savaşı açıklaması: Şiddetle kınıyorum
İran-ABD gerilimine Ankara'dan ilk açıklama! 'Türkiye arabuluculuk için hazır'
İran-ABD gerilimine Ankara'dan ilk açıklama! 'Türkiye arabuluculuk için hazır'
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu! Ciddi hasar oluştu
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu! Ciddi hasar oluştu
İsrail Tahran’da üst düzey yetkililere suikast girişimini doğruladı
İsrail Tahran’da üst düzey yetkililere suikast girişimini doğruladı
İran füzesi Suriye'de bir binaya isabet etti: Çok sayıda ölü ve yaralı var
İran füzesi Suriye'de bir binaya isabet etti: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Hakan Fidan’dan telefon diplomasisi
Hakan Fidan’dan telefon diplomasisi