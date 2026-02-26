Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde son 16'da!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında deplasmanda Juventus’a 3-2 mağlup oldu. Galatasaray, toplamda 7-5’lik skorla adını son 16 turuna yazdırırken Juventus turnuvaya veda etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda temsilcimiz Galatasaray 5-2 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda İtalya ekibi Juventus'a konuk oldu. Allianz Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip 37. dakikasında Locatelli ve 70. dakikasında Gatti'nin golüyle skoru 2-0 yaptı.

Çekişmeli geçen maçın 82. dakikasında McKennie sahneye çıkarak skoru 3-0'a taşıdı. Bu golle birlikle toplam skor 5-5 olunca karşılaşma uzatmalara gitti.

Maçın 105+1. dakikasında Victor Osimhen ile 119. dakikasında Barış Alper Yılmaz sahneye çıkarak skoru 3-2'ye taşıdılar. Maçın geri kalan kısmında başka gol olmayınca mücadele 3-2 Juventus üstünlüğüyle sona erdi.

Galatasaray son 16'da Liverpool ya da Tottenham'dan biriyle karşılaşacak.

119'Son düdük geldi ve Juventus sahadan 3-2 galip ayrıldı. Ancak toplamda 7-5'lik skorla son 16 turuna kaldı.

119'GOOOOLLLL! Galatasaray, 119. dakikada skoru 3-2 yapan golü attı.

105'GOOOOLLLL! 105+1' Galatasaray, Victor Osimhen'in golüyle skoru 3-1 yaptı. Ceza sahasında topla buluşan Osimhen'in vuruşunda top ağlara gitti.

96'Ceza sahasının sağında topla buluşan Zhegrova'nın vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

91'İlk uzatma devresi başladı.

90'Son düdük geldi ve karşılaşma 3-0 sona erdi. Kazananı belirlemek için maç uzatmalara gitti.

90'Maçın sonunda en az 5 dakika daha oynanacak.

82'Maçta toplam skor 5-5 oldu. Karşılaşma bu skorla sona ererse maç uzatmalara gidecek.

82'GOL! Juventus, McKennie'nin golüyle skoru 3-0 yaptı. Sol çaprazdan kullanılan serbest vuruşta ceza sahasında kafalardan seken topa arka direkte McKennie vuruşunu yaptı. McKennie'nin vuruşunda top ağlara gitti.

70'GOL! Juventus, Federico Gatti'nin golüyle skoru 2-0 yaptı. Kalulu ceza sahasının sağından içeri kesti. Savunma ve Uğurcan'ı geçen topa arka direkte Gatti vuruşunu yaptı ve ağları havalandırdı.

50'Lloyd Kelly, 46. dakikada Barış Alper'e yaptığı müdahale sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Daha sonra pozisyonu VAR'da izleyen hakem 50. dakikada sarı kartı iptal ederek Kelly'ye direkt kırmızı kart gösterdi.

46'İkinci yarıya Galatasaray başladı.

45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45'İlk yarının sonunda en az 4 dakika daha oynanacak.

37'GOL! Juventus, Manuel Locatelli'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

36'Thuram ceza sahasında Torreira'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Juventus penaltı kazandı.

22'Locatelli ceza sahasının dışında uzak notadan kaleyi düşündü. Locatelli'nin sert şutunda Uğurcan gole izin vermedi.

19'McKennie sol kanattan içeri ortalamak istedi. Savunmaya çarpan top kornere gitti.

15'Koopmeiners kullandığı serbest vuruşta içeri ortaladı. Ceza sahasında Thuram'ın kafasından seken top Uğurcan'da kaldı.

14'McKennie sol çaprazda Osimhen'in müdahalesiyle yerde kaldı. Juventus kritik noktadan serbest vuruş kullanacak.

11'Sağ kanattan Jakobs'un kullandığu uzun taç atışında ceza sahasında Abdülkerim kafayla indirdi. Ceza sahasında Osimhen'in gelişine vuruşunda kaleci topu son anda kornere çeldi.

10'Conceiçao sağ kanattan içeri ortaladı. Kale önünde Koopmeiners'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

4'Kenan sol kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında Gatti'nin kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

2'Barış Alper sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasına ortaladı. Kale önünde Sanchez'in kafa vuruşunda kaleci topu çizgide yakaladı.

1'Karşılaşmada ilk düdük çaldı ve mücadele başladı

Juventus - Galatasaray ilk 11'ler

Juventus: Perin, Kalulu, Gatti, Kelly, McKennie, Koopmeiners, Locatelli, Thuram, Conceiçao, David, Kenan Yıldız

Galatasaray: Uğurcan, Jakobs, Abdülkerim, Sanchez, Sallai, Lemina, Sara, Torreira, Barış, Lang, Osimhen