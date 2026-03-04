BIST 12.933
DOLAR 43,98
EURO 51,03
ALTIN 7.291,52
DÜNYA

İran, Hint Okyanusu'ndaki bir ABD muhribini vurduğunu iddia etti

İran, Hint Okyanusu'ndaki bir ABD muhribini vurduğunu iddia etti

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hint Okyanusu'nda bulunan bir ABD hedefini füzelerle vurduğunu duyurdu.

Yarı resmi Fars Haber Ajansının Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasına dayandırdığı haberde, ABD muhribinin hedef alındığı aktarıldı.

Haberde, Hint Okyanusu’nda İran kıyılarının 650 kilometre açığında bir ABD tankerinden yakıt ikmali yapan ABD muhribinin hedef alındığı ileri sürüldü.

Muhribin "Kadr 380" ve "Telaiye" füzeleriyle vurulduğu aktarılan haberde, her iki geminin de güvertelerinde büyük yangın çıktığı ve gökyüzünün siyaha döndüğü ifade edildi.

