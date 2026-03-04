ABD Başkanı Trump'tan Hürmüz Boğazı talimatı: Çok makul fiyata...

İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemileri vurmaya başladı petrol fiyatları alev aldı. ABD Başkanı Donald Trump, çok makul fiyata körfezden geçen gemilere siyasi risk sigortası ve teminat sağlanması talimatı verdiğini, gerekirse ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere refakat etmeye başlayacağını açıkladı.

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarının ardından Tahran'ın misillemeleri ve yükselen jeopolitik risk primiyle petrol ve doğal gaz piyasasında yukarı yönlü ivme hızlandı. Brent petrolün varil fyatı 82 dolaar yükseldi,

Hürmüz Boğazı'nın kapanması ve Katar Enerji'ye (Qatar Energy) ait sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisinde üretimin durması sonrası Avrupa gaz fiyatlarındaki artış yüzde 100'ü aştı.

Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler, lojistik ve tedarik zincirlerinde gecikmelere yol açarak navlun ve sigorta maliyetlerinde artışa neden oldu ve yeni bir maliyet dalgası yarattı.

Trump'ın Hürmüz talimatı

Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

ABD Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kurumuna (DFC) derhal yürürlüğe girecek şekilde Körfez'den geçen tüm deniz ticaretinin, özellikle de enerjinin finansal güvenliği için çok makul bir fiyata siyasi risk sigortası ve teminat sağlaması talimatı verdiğini belirten Trump, bunun tüm nakliye şirketleri için geçerli olacağını kaydetti.

Gerekirse donanma refakat edecek

Trump, "Gerekirse ABD donanması en kısa sürede Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere refakat etmeye başlayacaktır." ifadelerini kullandı.

ABD'nin ne olursa olsun "dünyaya enerjinin serbest akışını" sağlayacağını vurgulayan Trump, ABD'nin ekonomik ve askeri gücünün dünyanın en büyüğü olduğunu ve daha fazla adımın geleceğini aktardı.