BIST 12.933
DOLAR 43,98
EURO 51,03
ALTIN 7.291,52
HABER /  GÜNCEL

Erzurum Büyükşehir Belediyesinden dolandırıcılık uyarısı

Erzurum Büyükşehir Belediyesinden dolandırıcılık uyarısı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, bürokratların adını kullanarak "iftar programı, ayni ve nakdi yardım" talebiyle halkı dolandırmaya yönelik girişimlerde bulunulduğunu bildirdi.

Abone ol

Belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının isimleri kullanılarak yardım talebinde bulunulduğu yönünde bilgilere ulaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, belediye adına hiçbir yetkilinin vatandaşlardan herhangi bir şekilde para talep etmesinin söz konusu olmadığı vurgulanarak, "Bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını, benzer bir durumla karşılaşmaları halinde vakit kaybetmeden emniyet birimlerine, Cumhuriyet Başsavcılığına veya doğrudan belediyemize bilgi vermelerini önemle rica ederiz." ifadelerine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
CIA'in İran'daki muhalif Kürtlerle ilgili planı sızdı CNN yayınladı
CIA'in İran'daki muhalif Kürtlerle ilgili planı sızdı CNN yayınladı
İran, Hürmüz Boğazı'nda "uyarıları dikkate almayan" 10 petrol tankerini vurdu
İran, Hürmüz Boğazı'nda "uyarıları dikkate almayan" 10 petrol tankerini vurdu
Hizbullah, İsrail’in kuzeyindeki askeri birlikleri ve Hayfa'daki bir üssü hedef aldı
Hizbullah, İsrail’in kuzeyindeki askeri birlikleri ve Hayfa'daki bir üssü hedef aldı
İran, Hint Okyanusu'ndaki bir ABD muhribini vurduğunu iddia etti
İran, Hint Okyanusu'ndaki bir ABD muhribini vurduğunu iddia etti
Liverpool maçı öncesi Galatasaray’'a kötü haber!
Liverpool maçı öncesi Galatasaray’'a kötü haber!
Trump Türkiye'ye 'İran'a saldırı' talimatı mı verdi? DMM'den açıklama
Trump Türkiye'ye 'İran'a saldırı' talimatı mı verdi? DMM'den açıklama
Okan Buruk'tan derbi öncesi Beşiktaş açıklaması!
Okan Buruk'tan derbi öncesi Beşiktaş açıklaması!
Fatih Tekke'den Paul Onuachu'ya övgüler
Fatih Tekke'den Paul Onuachu'ya övgüler
Savaşta 4. gün! İran, ABD'nin Dubai konsolosluğunu vurdu!
Savaşta 4. gün! İran, ABD'nin Dubai konsolosluğunu vurdu!
Trump'tan savaş itirafı: İsrail'i saldırmaya ben zorladım
Trump'tan savaş itirafı: İsrail'i saldırmaya ben zorladım
Hakan Fidan: Bölge ülkelerini bombalamak İran adına yanlış strateji
Hakan Fidan: Bölge ülkelerini bombalamak İran adına yanlış strateji
Trabzonspor, 6 gollü maç sonrası çeyrek finalde
Trabzonspor, 6 gollü maç sonrası çeyrek finalde