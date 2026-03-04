Hayırlı olsun dedi çalışanlara böyle duyurdu! TBMM'ye sunuldu
Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, kanun teklifine dair detayları aktarırken "Düzenlemede en çok dikkat çeken başlık ise çalışanların yemek bedeli meselesidir" diyerek ayrıntıları verdi. Karakaş " Bu gelişmenin tüm çalışanlarımıza ve işverenlerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. İşte tüm merak edilenler...
AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan, ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunulmuştu. SGK Başuzmanı İsa Karakaş'tan kanun teklifi ile ilgili dikkat çeken değerlendirmeler geldi.
Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında Karakaş, milyonlarca emekli ve çalışanın büyük bir merakla beklediği 'Torba Kanun' teklifinin nihayet TBMM'ye sunulduğunu vurgulayıp ekonomik düzenlemeleri de kapsayan teklifin 19 maddeden oluştuğunu aktardı. Yeni vergi düzenlemelerinin yanı sıra çalışma hayatını yakından ilgilendiren kritik maddeler içerdiğini söyleyen Karakaş, özellikle işsizlik sigortası fonu ve sosyal güvenlik prim matrahı gibi konularda önemli değişiklikler öngörüldüğünü belirtti.
ÇALIŞANLARIN YEMEK BEDELİ
"Düzenlemede en çok dikkat çeken başlık ise çalışanların yemek bedeli meselesidir" diyen Karakaş, daha önceki bir yazısını işaret edip "bu sorunu çarpıcı bir şekilde gündeme taşımıştık." dedi. Karakaş "Memnuniyetle ifade etmeliyim ki; sunduğumuz çözüm önerileri Torba Kanun teklifinde aynen yer buldu. Bu gelişmenin tüm çalışanlarımıza ve işverenlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Özellikle bu karmaşadan en çok etkilenen muhasebe ve İnsan Kaynakları (İK) departmanı çalışanları için bu düzenleme büyük bir kolaylık sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ
Bayram ikramiyesi ile ilgili de değerlendirmelerini aktaran Karakaş "Diğer yandan bu Torba Kanunda kesin olarak yer alması beklenen Ramazan Bayramı İkramiyesinin artırılmasına ilişkin düzenlemeye “savaş” gerekçesiyle maalesef yer verilmedi. Ancak karamsarlığa gerek yok. Her an bir önerge ile artış yapılmasının mümkün olduğunu belirtelim" dedi.