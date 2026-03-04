Hayırlı olsun dedi çalışanlara böyle duyurdu! TBMM'ye sunuldu

ÇALIŞANLARIN YEMEK BEDELİ

"Düzenlemede en çok dikkat çeken başlık ise çalışanların yemek bedeli meselesidir" diyen Karakaş, daha önceki bir yazısını işaret edip "bu sorunu çarpıcı bir şekilde gündeme taşımıştık." dedi. Karakaş "Memnuniyetle ifade etmeliyim ki; sunduğumuz çözüm önerileri Torba Kanun teklifinde aynen yer buldu. Bu gelişmenin tüm çalışanlarımıza ve işverenlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Özellikle bu karmaşadan en çok etkilenen muhasebe ve İnsan Kaynakları (İK) departmanı çalışanları için bu düzenleme büyük bir kolaylık sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.