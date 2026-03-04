Yağış ve kar yeniden bastırıyor! O kentlerde ani hava değişimlerine dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre 4 Mart 2026 Çarşamba günü Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. Yurdun büyük bölümünde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyretmeye devam ederken, özellikle kuzey, iç ve doğu bölgelerde kış şartları kendini gösterecek. Karadeniz’in yüksek kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde kar ve karla karışık yağmur bekleniyor. Yağışların yer yer kuvvetli olabileceği belirtilirken, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması isteniyor. Diğer bölgelerde ise yağmur ve sağanak geçişleri görülecek. Sabah ve gece saatlerinde iç ve batı kesimlerde sis ve pus hadisesi etkili olabilir.