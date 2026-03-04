Yağış ve kar yeniden bastırıyor! O kentlerde ani hava değişimlerine dikkat!
Yurt geneli hava durumu tahminleri paylaşıldı. Meteoroloji son tahminlerine göre yeniden soğuk hava, rüzgar ve yağış etkili olmaya başlayacak. İşte bölge bölge beklenen sıcaklıklar...
Meteoroloji’nin 4 Mart 2026 tarihli son hava durumu değerlendirmesine göre, Türkiye genelinde sıcaklıklar düşüş eğilimine giriyor. Yapılan tahminlere göre; Karadeniz kıyı şeridi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi (Gaziantep ve Kilis hariç) ile Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yağmur ve yer yer sağanak bekleniyor.
İç Anadolu’nun doğu kesimleri, Karadeniz’in iç bölgeleri ve Doğu Anadolu’da ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görüleceği öngörülüyor. Öte yandan Marmara Bölgesi ile iç ve batı kesimlerde sis ve pus hadisesinin etkili olması bekleniyor. Yetkililer, özellikle sabah ve gece saatlerinde görüş mesafesinin düşebileceği konusunda uyarıyor. İşte 4 Mart hava durumu detayları…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre 4 Mart 2026 Çarşamba günü Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. Yurdun büyük bölümünde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyretmeye devam ederken, özellikle kuzey, iç ve doğu bölgelerde kış şartları kendini gösterecek. Karadeniz’in yüksek kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde kar ve karla karışık yağmur bekleniyor. Yağışların yer yer kuvvetli olabileceği belirtilirken, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması isteniyor. Diğer bölgelerde ise yağmur ve sağanak geçişleri görülecek. Sabah ve gece saatlerinde iç ve batı kesimlerde sis ve pus hadisesi etkili olabilir.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
4 Mart Çarşamba günü itibarıyla Balkanlar üzerinden gelen yeni bir yağışlı sistem yurdun batı kesimlerinden giriş yapacak. Başta Marmara ve Ege bölgeleri olmak üzere, kuvvetli sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Hava durumu tahmini verilerine göre sıcaklıklar bu günden itibaren 5 ila 8 derece birden düşüşe geçecek.