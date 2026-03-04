BIST 12.933
DOLAR 43,98
EURO 51,03
ALTIN 7.291,52
HABER /  DÜNYA

İran, Hürmüz Boğazı'nda "uyarıları dikkate almayan" 10 petrol tankerini vurdu

İran, Hürmüz Boğazı'nda "uyarıları dikkate almayan" 10 petrol tankerini vurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD-İsrail'in saldırılarının başlamasından bu yana Hürmüz Boğazı'nda "geçiş yasağı" ilan etmesinin ardından "uyarıları dikkate almadan Boğaz'dan geçmeye çalışan" 10 petrol tankerini vurduğunu duyurdu.

Abone ol

Yarı resmi Fars Haber Ajansının Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasına dayandırdığı haberde, Hürmüz Boğazı'nın güvenli olmadığı yönündeki tekrarlanan uyarılara rağmen, bu uyarıları dikkate almayan 10'dan fazla petrol tankerinin çeşitli mühimmatlarla vurularak kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.

Haberde, Hürmüz Boğazı'nın savaş koşulları altında olduğu ve füze veya başıboş insansız hava araçlarından gemilere zarar gelme olasılığının bulunduğu ve bu nedenle gemilerin bu bölgeden geçmemesi gerektiği ifade edildi.

İran donanması, ABD-İsrail'in saldırıları nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin kapatıldığını duyurmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Hizbullah, İsrail’in kuzeyindeki askeri birlikleri ve Hayfa'daki bir üssü hedef aldı
Hizbullah, İsrail’in kuzeyindeki askeri birlikleri ve Hayfa'daki bir üssü hedef aldı
İran, Hint Okyanusu'ndaki bir ABD muhribini vurduğunu iddia etti
İran, Hint Okyanusu'ndaki bir ABD muhribini vurduğunu iddia etti
Liverpool maçı öncesi Galatasaray’'a kötü haber!
Liverpool maçı öncesi Galatasaray’'a kötü haber!
Trump Türkiye'ye 'İran'a saldırı' talimatı mı verdi? DMM'den açıklama
Trump Türkiye'ye 'İran'a saldırı' talimatı mı verdi? DMM'den açıklama
Okan Buruk'tan derbi öncesi Beşiktaş açıklaması!
Okan Buruk'tan derbi öncesi Beşiktaş açıklaması!
Fatih Tekke'den Paul Onuachu'ya övgüler
Fatih Tekke'den Paul Onuachu'ya övgüler
Savaşta 4. gün! İran, ABD'nin Dubai konsolosluğunu vurdu!
Savaşta 4. gün! İran, ABD'nin Dubai konsolosluğunu vurdu!
Trump'tan savaş itirafı: İsrail'i saldırmaya ben zorladım
Trump'tan savaş itirafı: İsrail'i saldırmaya ben zorladım
Hakan Fidan: Bölge ülkelerini bombalamak İran adına yanlış strateji
Hakan Fidan: Bölge ülkelerini bombalamak İran adına yanlış strateji
Trabzonspor, 6 gollü maç sonrası çeyrek finalde
Trabzonspor, 6 gollü maç sonrası çeyrek finalde
Katar, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarına katıldığı iddiasını yalanladı
Katar, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarına katıldığı iddiasını yalanladı
Öğretmeni öldüren lise öğrencisi tutuklandı
Öğretmeni öldüren lise öğrencisi tutuklandı