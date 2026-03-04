BIST 12.863
Suudi Arabistan: Hava sahamıza giren 9 İHA'yı düşürdük

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin hava sahasına giren 9 insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini bildirdi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından bir açıklama yayımladı.

Suudi Arabistan'ın hava sahasına giriş yapan 9 İHA'nın anında düşürüldüğü aktarılan açıklamada, başkent Riyad'ın güneydoğusunda yer alan el-Harac bölgesinde de 2 seyir füzesinin imha edildiği ifade edildi.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

