BIST 12.933
DOLAR 43,98
EURO 51,03
ALTIN 7.291,52
HABER /  DÜNYA

ABD ilk kez açıkladı! İran'a saldırılarda kaç asker görev yapıyor?

ABD ilk kez açıkladı! İran'a saldırılarda kaç asker görev yapıyor?

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik saldırılarda 50 binden fazla askerin görev aldığını, 200 savaş uçağı ve 2 uçak gemisinin kullanıldığını açıkladı.

Abone ol

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yayınladığı görüntülü paylaşımda, İran'a yönelik saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cooper, 50 binden fazla askerin görev aldığı operasyonlara, 200 savaş uçağı ve 2 uçak gemisinin katıldığını belirterek, bunun "ABD'nin Orta Doğu'da bir nesildir görülen en büyük askeri yığınağı" olduğunu ifade etti.

ABD ve İsrail güçlerinin 28 Şubat'tan bu yana İran'da yaklaşık 2 bin hedefi vurduğunu aktaran Cooper, İran'ın hava savunma sistemlerini "büyük oranda zayıflattıklarını" kaydetti.

ABD-İsrail'in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD Başkanı Trump'tan Hürmüz Boğazı talimatı: Çok makul fiyata...
ABD Başkanı Trump'tan Hürmüz Boğazı talimatı: Çok makul fiyata...
ABD üslerini kullandırtmayan İspanya'dah Trump'ın açıklamalarına tepki
ABD üslerini kullandırtmayan İspanya'dah Trump'ın açıklamalarına tepki
Erzurum Büyükşehir Belediyesinden dolandırıcılık uyarısı
Erzurum Büyükşehir Belediyesinden dolandırıcılık uyarısı
CIA'in İran'daki muhalif Kürtlerle ilgili planı sızdı CNN yayınladı
CIA'in İran'daki muhalif Kürtlerle ilgili planı sızdı CNN yayınladı
İran, Hürmüz Boğazı'nda "uyarıları dikkate almayan" 10 petrol tankerini vurdu
İran, Hürmüz Boğazı'nda "uyarıları dikkate almayan" 10 petrol tankerini vurdu
Hizbullah, İsrail’in kuzeyindeki askeri birlikleri ve Hayfa'daki bir üssü hedef aldı
Hizbullah, İsrail’in kuzeyindeki askeri birlikleri ve Hayfa'daki bir üssü hedef aldı
İran, Hint Okyanusu'ndaki bir ABD muhribini vurduğunu iddia etti
İran, Hint Okyanusu'ndaki bir ABD muhribini vurduğunu iddia etti
Liverpool maçı öncesi Galatasaray’'a kötü haber!
Liverpool maçı öncesi Galatasaray’'a kötü haber!
Trump Türkiye'ye 'İran'a saldırı' talimatı mı verdi? DMM'den açıklama
Trump Türkiye'ye 'İran'a saldırı' talimatı mı verdi? DMM'den açıklama
Okan Buruk'tan derbi öncesi Beşiktaş açıklaması!
Okan Buruk'tan derbi öncesi Beşiktaş açıklaması!
Fatih Tekke'den Paul Onuachu'ya övgüler
Fatih Tekke'den Paul Onuachu'ya övgüler
Savaşta 4. gün! İran, ABD'nin Dubai konsolosluğunu vurdu!
Savaşta 4. gün! İran, ABD'nin Dubai konsolosluğunu vurdu!