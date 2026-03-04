ABD ilk kez açıkladı! İran'a saldırılarda kaç asker görev yapıyor?

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik saldırılarda 50 binden fazla askerin görev aldığını, 200 savaş uçağı ve 2 uçak gemisinin kullanıldığını açıkladı.

Abone ol

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yayınladığı görüntülü paylaşımda, İran'a yönelik saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cooper, 50 binden fazla askerin görev aldığı operasyonlara, 200 savaş uçağı ve 2 uçak gemisinin katıldığını belirterek, bunun "ABD'nin Orta Doğu'da bir nesildir görülen en büyük askeri yığınağı" olduğunu ifade etti.

ABD ve İsrail güçlerinin 28 Şubat'tan bu yana İran'da yaklaşık 2 bin hedefi vurduğunu aktaran Cooper, İran'ın hava savunma sistemlerini "büyük oranda zayıflattıklarını" kaydetti.

ABD-İsrail'in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.