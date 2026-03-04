BIST 12.863
DOLAR 43,99
EURO 51,18
ALTIN 7.308,89
HABER /  DÜNYA

Hamaney suikastında ortalığı karıştıracak iddia! Saldırıdan 5 gün önce...

Hamaney suikastında ortalığı karıştıracak iddia! Saldırıdan 5 gün önce...

İran'ın dini lideri Ali Hamaney’in öldürüldüğü saldırı hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre Binyamin Netanyahu, saldırıdan 5 gün önce Donald Trump’ı arayarak Hamaney’in kurmaylarıyla yapacağı gizli toplantının koordinatlarını verdi. Cenevre’deki müzakerelerden sonuç çıkmayınca Trump, saldırı düğmesine bastı.

Abone ol

ABD merkezli haber sitesi Axios, İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in ölümüyle sonuçlanan saldırı ile ilgili dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. İsmi gizli tutulan hükümet yetkililerine dayandırılan habere göre; İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 23 Şubat’ta Trump’ı arayarak Hamaney'in 28 Şubat Cumartesi sabahı Tahran'da üst düzey danışmanlarıyla bir araya geleceğini ve bu toplantının tek bir saldırıyla birçok üst düzey İranlı yetkiliyi öldürme fırsatı sunacağını söyledi. Trump ise, ABD istihbarat teşkilatı CIA’ya bu bilgiyi doğrulama talimatı verdi.


MÜZAKERELERDEN UMUT KESİLİNCE SALDIRI EMRİNİ VERDİ

Habere göre; Hamaney’in güvenlik tedbirlerini artırmasından ya da saklanmasından endişe eden Trump, bu nedenle 24 Şubat’ta yaptığı Birliğin Durumu (State of the Union) konuşmasında İran’a fazla odaklanmama kararı aldı. Öte yandan CIA, ABD ile İran arasındaki son müzakerelerin yapıldığı gün Hamaney ve danışmanları hakkındaki istihbaratın doğrulandığını bildirdi. Bunun üzerine bu fırsattan faydalanılması gerektiği yönündeki görüş güçlendi. Trump’ın temsilcilerinin Cenevre’de İran’la gerçekleştirilen son nükleer müzakerelerin arından "anlaşmanın mümkün olmadığı" yönünde rapor vermesi üzerine, Trump ertesi gün saldırı emrini verdi.

NETANYAHU’NUN ISRARIYLA TARİH ÖNE ÇEKİLDİ

ABD ve İsrail'in kamuoyu desteği oluşturmak için saldırıyı başlangıçta Mart sonu veya Nisan başında yapmayı planladığını söyleyen yetkililer, Netanyahu'nun saklanan İranlı muhalif liderlerin rejim tarafından öldürülme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirterek tarihi öne almak için ısrar ettiğini ifade etti. Bir yetkilinin, "Önceden gereken hazırlığı yapamadık çünkü fırsat bize çok hızlı geldi" dediği aktarıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da sis etkili oluyor
İstanbul'da sis etkili oluyor
Yolcu otobüsüyle ambulansın çarpışması sonucu 16 kişi öldü
Yolcu otobüsüyle ambulansın çarpışması sonucu 16 kişi öldü
Trump, İran'a saldırılardan bu yana 9 binden fazla ABD'linin ülkesine döndüğünü belirtti
Trump, İran'a saldırılardan bu yana 9 binden fazla ABD'linin ülkesine döndüğünü belirtti
Öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldüren zanlısının ifadesi ortaya çıktı: "Rastgele bir sınıfa girdim"
Öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldüren zanlısının ifadesi ortaya çıktı: "Rastgele bir sınıfa girdim"
ABD ilk kez açıkladı! İran'a saldırılarda kaç asker görev yapıyor?
ABD ilk kez açıkladı! İran'a saldırılarda kaç asker görev yapıyor?
ABD Başkanı Trump'tan Hürmüz Boğazı talimatı: Çok makul fiyata...
ABD Başkanı Trump'tan Hürmüz Boğazı talimatı: Çok makul fiyata...
ABD üslerini kullandırtmayan İspanya'dan Trump'ın açıklamalarına tepki
ABD üslerini kullandırtmayan İspanya'dan Trump'ın açıklamalarına tepki
Erzurum Büyükşehir Belediyesinden dolandırıcılık uyarısı
Erzurum Büyükşehir Belediyesinden dolandırıcılık uyarısı
CIA'in İran'daki muhalif Kürtlerle ilgili planı sızdı CNN yayınladı
CIA'in İran'daki muhalif Kürtlerle ilgili planı sızdı CNN yayınladı
İran, Hürmüz Boğazı'nda "uyarıları dikkate almayan" 10 petrol tankerini vurdu
İran, Hürmüz Boğazı'nda "uyarıları dikkate almayan" 10 petrol tankerini vurdu
Hizbullah, İsrail’in kuzeyindeki askeri birlikleri ve Hayfa'daki bir üssü hedef aldı
Hizbullah, İsrail’in kuzeyindeki askeri birlikleri ve Hayfa'daki bir üssü hedef aldı
İran, Hint Okyanusu'ndaki bir ABD muhribini vurduğunu iddia etti
İran, Hint Okyanusu'ndaki bir ABD muhribini vurduğunu iddia etti