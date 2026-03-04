Fransa resmen savaşa dahil oldu! İran'a ait İHA'ları vurmaya başladılar

İRAN savaşı genişliyor. Gelen son dakika haber Fransa'dan oldu. Fransa Dışişleri Bakanı, ülkenin Rafale savaş uçaklarının İran'dan fırlatılan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni hedef alan İHA'ları imha ettiğini açıkladı. Macron da bölgeye savaş gemisi yolladı. İran savaşına Avrupa ülkeleri aktif olarak dahil olmaya başladı. Almanya üslerini kullandırırken, İngiltere gemi konuşlandırdı. Şu ana kadar sadece İspanya İran savaşına karşı direniş gösterdi.

Abone ol

FRANSA'dan İran savaşıyla ilgili gelen son dakika haber gündeme oturdu. Fransa savaşa resmen dahil oldu. Hamaney'in öldürülmesini 'olumlu' mesajlarla karşılayarak İran'a karşı cephe alan Fransa, bu kez İran'dan BAE'ye gönderilen İHA'ları savaş uçaklarıyla yok ettiğini duyurdu.

"İran'a ait İHA'ları vurduk"

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Fransız savaş uçakları Rafale aracılığıyla İran'dan fırlatılan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni hedef alan İHA'ların imha edildiğini açıkladı.

Macron savaş gemisi yolladı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Orta Doğu'daki gelişmeler sonrası, Charles de Gaulle uçak gemisinin Akdeniz'de konuşlandırılması için emir verdiğini bildirdi. Fransa'nın bölgeye gönderdiği Rafale uçakları, Abu Dabi yakınlarındaki Zafra Hava Üssü'ne konuşlanmıştı.

İran savaşı yayılıyor

ABD- İsrail saldırılarına Avrupa'nın katkısı genişliyor. İngiltere, Ürdün'deki insansız hava araçlarının ve Kıbrıs'taki füzelerin düşürülmesine katkıda bulunuyor. İngiltere Başbakanı Keir Starmer da İran'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki Limasol yakınlarında bulunan İngiliz askeri üssü Akrotiri'ye yönelik insansız hava aracı saldırısının ardından bölgeye "HMS Dragon" adlı hava savunma destroyerinin konuşlandırılacağını açıkladı

Almanya izin verdi İspanya reddetti

İran savaşı için Almanya, üslerinin ABD'nin kullanımına izin verdi. Avrupa Ülkelerinden İspanya ise 'ABD uçaklarına üslerini kullandırmama' kararı sebebiyle Trump'ın hedefinde. Trump, "İspanya ile tüm ticareti keseceğiz. İspanya'yla hiçbir şey yapmak istemiyoruz." dedi.

İSPANYA'DAN TEPKİ : BU ŞANTAJ

İspanya Başbakan Yardımcısı, Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı Yolanda Diaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları belirtti: