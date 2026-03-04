BIST 12.863
Kırklareli'nde dolandırıcılar bir kişiyi böyle tuzağa düşürdü! 2 milyon liralık vurgun

Kırklareli'nde kredi kartı aidatı ve sigorta geri ödemesi vaadiyle bir kişiyi 2 milyon lira dolandıran şüpheliler emniyeti harekete geçirdi. Ekipler 5 şüpheliyi 4 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonla yakaladı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğüne başvuran Hasan Ü, kendisini telefonla arayan kişilerin kredi kartı aidatı ve sigorta geri ödemesi vaadiyle 2 milyon lira dolandırdığını belirterek şikayette bulundu.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında banka hesap hareketlerinin incelenmesi sonucu suça karıştığı belirlenen 5 şüpheli tespit edildi.

Kırklareli, Denizli, Hatay ve İstanbul’da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

