Hakemliği bırakan Arda Kardeşler'den şike itirafı

Spor Bursa'ya konuk olan Kardeşler, hakemliği bırakmasına sebep olan pozisyona ilişkin "Orada oyuncu başlıyor, önünde rakip oyuncu engellemeye çalışıyor. Top dururken ben bir düdük çalıyorum 'kullanma' diye ama o esnada kullanıyor. Sonra ben 'bekle' dedim. Birçok maçta olan bir durum ama avantajın kaybolması nedeniyle olay farklı yerlere gitti. Etkisi büyük oldu. Dışarıdan izleseydim, ben de avantajı kaybolmuş derdim, çünkü önü çok açıkmış." dedi.