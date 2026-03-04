Trafik kanunu değişti radar uygulaması hız sınırı limit aşımına ağır cezalar

Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle şehir içi ve dışı hız limitleri aşımına yazılan cezalar kademeli hale getirildi.

Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikler 27 Şubat 2026 tarihinde yürürlüğe girdi. Trafik Kanunu'na bir dizi yeni madde eklendi.

İçişleri Bakanlığı, 2025 yılı ekim ayında benzer yorumlar üzerine, “Yerleşim yerlerinde 50 km/saat olan hız sınırında yüzde 10 tolerans uygulanarak ilk kademe cezası 56 km/saat üzerinden verilmektedir. Yeni yapılan düzenlemede de yerleşim yerlerinde ilk kademe cezası 56 km/saat üzerinden başlamaktadır.” bilgisini vermişti.

Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından eski uygulamada olan yüzde 10 toleransı devam ediyor. Şu an şehir içi hız sınırı, 50 kilometre, ancak 55 kilometreye kadar ceza yazılmayacak, 56 kilometre sürat ile limit geçilirse ilk kademe ceza yazılacak, ardından limiti aşan sürate bağlı olarak ceza kademeli olarak uygulanacak.

Yasaya göre, hız limitleri, şehirler arası çift yönlü karayollarında 90 km, bölünmüş yollarda 110 km, devlet tarafından işletilen otoyollarda 130 km, yap işlet devret otoyollarında ise 140 km.

Yeni düzenlemeye göre, sürücüler, bu limitleri 10 kilometre aşabilir. Hız sınırı 90 olan yollarda 100 km, 110 olan yollarda 120 km, 130 olan yollarda 140, 140 olan yollarda ise 150 km süratten itibaren kademeli olarak Radar cezaları başlayacak.

YERLEŞİM YERİNDE LİMİT AŞIMI YAZILAR CEZALAR

Düzenlemeye göre, şehir içinde 50 olan hız sınırını için 56 kilometreden itibaren ceza yazılacak. Hız sınırında 56 kilometre ile ceza başlıyor ve kademeli cezalar şöyle;

Yerleşim yeri içinde, belirtilen hız sınırını;

6 ila 10 km/s aşanlara 2 bin Türk lirası,

11 ile 15 km/s aşanlara 4 bin Türk lirası,

16 ile 20 km/s aşanlara 6 bin Türk lirası,

21 ila 5 km/s aşanlara 8 bin Türk lirası,

26 ile 35 km/s aşanlara 12 bin Türk lirası,

36 ile 45 km/s aşanlara 15 bin Türk lirası,

46 ile 55 km/s aşanlara 20 bin Türk lirası,

56 ile 65 km/s aşanlara 25 bin Türk lirası,

66 km/s ve daha fazla aşanlara 30 bin Türk lirası,

EHLİYETE EL KOYMA KARARI ALINABİLİR

Sürücülerin yeni düzenlemede dikkat etmesi gereken konu, hız sınırının şehir içinde 46 kilometre aşılması sonrası yaptırımların artacağı. Düzenlemeye göre, 50 olan hız sınırı 96 kilometre süratle ihlal edilirse, 20 bin lira ceza yazılacak, ehliyete 30 gün el konulacak.

Hız sınırını 56 kilometre aşarlarsa 60 gün, 66 kilometre aşarlarsa 90 gün ehliyetlerine el konulacak. Hız sınırı ihlali bu şekilde yani, 46, 56 ve 66 km ile bir yıl içinde 5 kez aşılırsa ehliyete süresiz geri alınacak, psikolog raporuyla iade edilecek.

YERLEŞİM YERİ DIŞINDA HIZ SINIRLARI VE CEZALARI NE KADAR?

Yasaya göre, şehirler arası çift yönlü karayollarında 90 km, bölünmüş yollarda 110 km, devlet tarafından işletilen otoyollarda 130 km, yap işlet devret otoyollarında ise 140 km seviyesinde bulunuyor.

HESAP HATASI YAPMAYIN

Sürücülerin hız sınırı toleransını hesap ederken, örneğin 130 kilometre olan hız sınırının yüzde 10'unu hesap etmeleri yanıltıcı olabilir. 130 kilometre olan yolda 13 kilometre aşım hakkı bulunmuyor. Bu yolda da 10 kilometre toleransı geçerli.

Sürücülerin, bütün yollarda 10 kilometre aşım hakkı bulunuyor. Örneğin, 90 km hız sınırı olan, gidiş gelişli yolda, arabanın ibresi 100 kilometreyi gösterdiği anda radara yakalanılırsa sürat aşımı nedeniyle ceza yazılacak.

YERLEŞİM YERİ DIŞINDA HIZ LİMİTLERE VE CEZALAR NE KADAR?

Yerleşim yeri dışında;

11 ile 15 km/s aşanlara 2 bin Türk lirası,

16 ila 20 km/s aşanlara 4 bin Türk lirası,

21 ila 25 km/s aşanlara 6 bin Türk lirası,

26 ila 30 km/s aşanlara 8 bin Türk lirası,

31 ila 40 km/s aşanlara 12 bin Türk lirası,

41 ila 50 km/s aşanlara 15 bin Türk lirası,

51 ila 60 km/s aşanlara 20 bin Türk lirası,

61 ila 70 km/s aşanlara 25.000 Türk lirası,

71 km/s ve daha fazla aşanlara 30.000 Türk lirası idari para cezası verilecek.

Sürücüler, hız sınırını 51 km aşarlarsa her seferinde 30 gün, 61 km aşarlarsa her seferinde 60 gün, 71 km aşarlarsa her seferinde 90 gün süre ile ehliyete el konulacak. Örneğin, 110 kilometre hız sınırı olan duble yolda, ibre 180'i geçerse, 20 bin lira ceza yazılacak, ehliyete de 30 gün el konulacak. Bu şekilde limit bir yılda 5 kez yüksek süratle ihlal edilirse, ehliyete el konulacak geri almak için psikolojik testi geçmek gerekecek.

Yasa maddesinde, ayrıca şu ifadelere yer verildi;

- Bu madde kapsamında geri alınan sürücü belgelerinin iade edilebilmesi için bu Kanun kapsamında verilen idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması şarttır.

- Ayrıca bu madde kapsamında son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru bir yıl içerisinde beşinci kez geri alınan sürücü belgeleri, geri alma süresi sonunda sürücünün psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçirilerek sürücü belgesi almasına mâni hâli olmadığının anlaşılması şartıyla iade edilir.

18 BİN 371 LİRA DAHA FAZLA CEZA KESİLECEK

Eski sistemde hız sınırını yüzde 10-30 oranında aşanlara 2 bin 719 lira, yüzde 30-50 arasında aşanlara 5 bin 662 lira, yüzde 50 ve üzerinde aşanlara 11 bin 629 lira ceza kesiliyordu.

Yeni sistemle birlikte hız sınırını yerleşim yeri içinde yüzde 30 oranında yani 66 kilometre hıza çıkanlara 2 bin 719 lira yerine 4 bin lira ceza kesilecek. Yerleşim yeri içinde hız sınırını yüzde 50 oranında aşanlar yani 76 kilometre hızla gidenlere eski sistemde 11 bin 629 lira ceza kesilirken yeni sistemde 8 bin lira ceza uygulanacak. Eski sistemde en yüksek ceza 11 bin 629 lirayken yeni sistemde en yüksek hız sınırına kesilen ceza 30 bin liraya yükseldi. Böylece hız sınırı limitlerini aşanlara 18 bin 371 lira daha fazla ceza kesilecek.