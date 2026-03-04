BIST 12.893
DOLAR 43,98
EURO 51,07
ALTIN 7.309,70
HABER /  GÜNCEL

İstanbul’da hava ulaşımına sis engeli

İstanbul’da hava ulaşımına sis engeli

İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapamayan 24 uçak yönlendirildi. Uçakların 13’ü İstanbul Havalimanı’na, 11’i ise başka illerdeki havalimanlarına gönderildi. Sis nedeniyle seferlerde gecikmeler yaşanırken, 09.55 itibarıyla inişlere yeniden izin verildi.

Abone ol

İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, özellikle Anadolu Yakası’ndaki hava trafiğini aksattı. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapamayan bazı uçaklar havada beklemek zorunda kaldı.

Meteoroloji'nin duayen ismi Prof. Dr. Şen'den korkutan uyarı: İstanbul ve Ankara'yı esir alan sis masum değil

Sis nedeniyle iniş gerçekleştiremeyen ve yakıt kritiğine giren 24 uçaktan 13’ü İstanbul Havalimanı’na, 11’i ise çevre illerdeki havalimanlarına yönlendirildi. Havalimanına yaklaşan bazı uçakların ise iniş izni alabilmek için bir süre havada tur attığı öğrenildi.

Hava koşullarının kısmen düzelmesiyle birlikte 09.55 itibarıyla Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçak inişlerine yeniden izin verildi. Ancak seferlerde gecikmeler yaşandığı ve kalkışların da planlanan saatlerin ardından gerçekleştirildiği bildirildi.

Öte yandan İstanbul Havalimanı’nda uçuş operasyonlarının normal seyrinde devam ettiği ve herhangi bir aksama yaşanmadığı belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İngiltere ve AB üyesi bazı ülkelerin Doğu Akdeniz ile GKRY'deki askeri varlıkları artıyor
İngiltere ve AB üyesi bazı ülkelerin Doğu Akdeniz ile GKRY'deki askeri varlıkları artıyor
Eyüpspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Konyaspor'u konuk edecek
Eyüpspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Konyaspor'u konuk edecek
İktisat Katılım Bankası'na faaliyet izni verildi
İktisat Katılım Bankası'na faaliyet izni verildi
Galatasaray'ın rakibi Liverpool, lig sonuncusu Wolverhampton'a yenildi
Galatasaray'ın rakibi Liverpool, lig sonuncusu Wolverhampton'a yenildi
Tedesco, Antalyaspor'dan sonra o maçta da takımın başında yok...
Tedesco, Antalyaspor'dan sonra o maçta da takımın başında yok...
Doğalgaz fiyatları İran Savaşı'yla yükselişe geçti
Doğalgaz fiyatları İran Savaşı'yla yükselişe geçti
Fransa resmen savaşa dahil oldu! İran'a ait İHA'ları vurmaya başladılar
Fransa resmen savaşa dahil oldu! İran'a ait İHA'ları vurmaya başladılar
Trafik kanunu değişti radar uygulaması hız sınırı limit aşımına ağır cezalar
Trafik kanunu değişti radar uygulaması hız sınırı limit aşımına ağır cezalar
Kırklareli'nde dolandırıcılar bir kişiyi böyle tuzağa düşürdü! 2 milyon liralık vurgun
Kırklareli'nde dolandırıcılar bir kişiyi böyle tuzağa düşürdü! 2 milyon liralık vurgun
İran yeni lideri Mücteba bakın kim çıktı! Hamaney'in yerine seçildi engeli varmış
İran yeni lideri Mücteba bakın kim çıktı! Hamaney'in yerine seçildi engeli varmış
Bakan Vedat Işıkhan'dan işverene müjde! İstihdamı koruyan işletmelere İŞKUR'dan dev destek
Bakan Vedat Işıkhan'dan işverene müjde! İstihdamı koruyan işletmelere İŞKUR'dan dev destek
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 35 ildeki operasyonlarda 184 şüpheli yakalandı
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 35 ildeki operasyonlarda 184 şüpheli yakalandı