İstanbul’da hava ulaşımına sis engeli

İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapamayan 24 uçak yönlendirildi. Uçakların 13’ü İstanbul Havalimanı’na, 11’i ise başka illerdeki havalimanlarına gönderildi. Sis nedeniyle seferlerde gecikmeler yaşanırken, 09.55 itibarıyla inişlere yeniden izin verildi.

İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, özellikle Anadolu Yakası’ndaki hava trafiğini aksattı. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapamayan bazı uçaklar havada beklemek zorunda kaldı.

Sis nedeniyle iniş gerçekleştiremeyen ve yakıt kritiğine giren 24 uçaktan 13’ü İstanbul Havalimanı’na, 11’i ise çevre illerdeki havalimanlarına yönlendirildi. Havalimanına yaklaşan bazı uçakların ise iniş izni alabilmek için bir süre havada tur attığı öğrenildi.

Hava koşullarının kısmen düzelmesiyle birlikte 09.55 itibarıyla Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçak inişlerine yeniden izin verildi. Ancak seferlerde gecikmeler yaşandığı ve kalkışların da planlanan saatlerin ardından gerçekleştirildiği bildirildi.

Öte yandan İstanbul Havalimanı’nda uçuş operasyonlarının normal seyrinde devam ettiği ve herhangi bir aksama yaşanmadığı belirtildi.