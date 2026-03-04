BIST 12.916
Tanju Özcan'ı ziyaretinin ardından konuştu! Özgür Özel: "O 3 harfliyi pişman edeceğiz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görevinden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tutukluluğuna ilişkin, "Bolu'da bir tane şikayetçi yok, bir tek o üç harflilerden biri mi ikisi mi? Allah'ın izniyle pişman edeceğiz onları. Bizim tüketimden gelen gücümüzü kullandığımızda ne yapabildiğimizi görecekler." dedi.

Özgür Özel, "icbar suretiyle irtikap" suçundan tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Özcan'ı, Sincan Cezaevi'nde ziyaret etti. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Özel, Özcan'ın, Bolu yerine Ankara'da tutuklu olmasını eleştirdi.

"Buradan suç çıkar mı?"

Özgür Özel, suçlamaya konu vakıf ile Bolu'daki öğrencilere burs verildiğini belirterek, "Bütün Bolu biliyor ki 'Bu vakfa bağış yapın' deniliyor ama karşılığında Tanju bir şey alıyor mu? Öyle bir iddia bile yok. Zaten bütün Bolu'nun gözü önünde. Öğrenci okutmak için kurulmuş vakıf, öğrenci okutuyor. Buradan suç çıkar mı? Taştan su çıkarsa, buradan da suç çıkar." diye konuştu.

"Pişman edeceğiz"

Özel, Tanju Özcan'ın moralinin çok yüksek olduğunu da aktararak, şunları kaydetti:

"Önünde sonunda Tanju çıkar ama başı dik, alnı açık çıkar. O husumetli savcı bile, 'Kendine 1 kuruş para aldın mı?' diye soramıyor. Gelinen noktada

Bolu'da bir tane şikayetçi yok, bir tek o üç harflilerden biri mi ikisi mi? Allah'ın izniyle pişman edeceğiz onları. Bizim tüketimden gelen gücümüzü kullandığımızda ne yapabildiğimizi görecekler.

Burada büyük bir hukuksuzluğa, haksızlığa uğramış arkadaşımız var. Onu burada bırakmaktan dolayı üzgünüz ama alnımız açık, başımız dik."

