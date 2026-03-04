BIST 12.893
Tedesco, Antalyaspor'dan sonra o maçta da takımın başında yok...

Tedesco, Antalyaspor'dan sonra o maçta da takımın başında yok...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, tedavi sürecinin devam etmesi sebebiyle bugünkü Gaziantep FK mücadelesinde takımının başında yer alamayacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada İtalyan teknik adamın ağır enfeksiyon sebebiyle tedavi sürecinin devam ettiği, Tedesco'nun hafta sonu ligde oynanacak Samsunspor müsabakasında takımın başında olmasının planlandığı belirtildi.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. maçında bugün deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak sarı-lacivertlilerde takımın başında Zeki Murat Göle olacak.

Domenico Tedesco, yaşadığı sağlık sorunu sebebiyle geçen hafta Hesap.com Antalyaspor ile oynanan lig maçında takımını yalnız bırakmıştı.

