BIST 13.076
DOLAR 43,96
EURO 51,21
ALTIN 7.336,82
HABER /  DÜNYA

Rusya: Çin ve Hindistan'a petrol sevkiyatını artırmaya hazırız

Rusya: Çin ve Hindistan'a petrol sevkiyatını artırmaya hazırız

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, talep etmeleri halinde Çin ve Hindistan'a petrol sevkiyatını artırmaya hazır olduklarını söyledi.

Abone ol

Novak, Moskova'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya’nın talep olması halinde Çin ve Hindistan'a petrol sevkiyatını artırmaya hazır olup olmadığına yönelik bir soruyu yanıtlayan Novak, "Her zaman hazırız, petrolümüz talep görüyor. Satın alacaklarsa satarız." dedi.

Washington ile Tahran arasında nükleer müzakereler sürerken ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı doğrudan askeri operasyonlar bölgedeki gerilimi hızla tırmandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebbari, 2 Mart gecesi İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerine izin verilmeyeceğini, geçmeye çalışan gemilerin hedef alınacağını duyurdu.

Hürmüz Boğazı, Çin ve Hindistan’ın petrol ithalatında önemli bir yer tutuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Almanya'da dizel yakıt fiyatları 2 avronun üzerine çıktı
Almanya'da dizel yakıt fiyatları 2 avronun üzerine çıktı
Sadettin Saran’dan Domenico Tedesco’yu duygulandıran sözler
Sadettin Saran’dan Domenico Tedesco’yu duygulandıran sözler
ABD'nin İran'a saldırılarının 4 günlük faturası! En büyük kayıp...
ABD'nin İran'a saldırılarının 4 günlük faturası! En büyük kayıp...
ABD ve İsrail'e kötü haber! İran görünmez füzelerini devreye sokuyor
ABD ve İsrail'e kötü haber! İran görünmez füzelerini devreye sokuyor
ovartis Türkiye 'Sağlık İnovasyonu Programı'nı Başlatıyor
ovartis Türkiye 'Sağlık İnovasyonu Programı'nı Başlatıyor
Türk Telekom, ULAK Haberleşme ile 5G ve 6G çalışmaları için iş birliğini genişletti
Türk Telekom, ULAK Haberleşme ile 5G ve 6G çalışmaları için iş birliğini genişletti
İsrail ordusu 'Dünyada bir ilk' dedi! F-35 iddiası: Tahran semalarında...
İsrail ordusu 'Dünyada bir ilk' dedi! F-35 iddiası: Tahran semalarında...
Vodafone Red ve Meta işbirliğinde yeni dönem! Red tekliflerini zenginleştiriyor
Vodafone Red ve Meta işbirliğinde yeni dönem! Red tekliflerini zenginleştiriyor
"İmdat" çağrısı yapan İran donanmasına ait gemi için kurtarma operasyonu!
"İmdat" çağrısı yapan İran donanmasına ait gemi için kurtarma operasyonu!
Trump'a kafa tutan tek Avrupa lideri Sanchez'den yanıt: Savaşa karşıyız
Trump'a kafa tutan tek Avrupa lideri Sanchez'den yanıt: Savaşa karşıyız
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı
"BAE İran'a saldırırsa Türkiye için meşru hedef olacak" iddiası! DMM'den açıklama var
"BAE İran'a saldırırsa Türkiye için meşru hedef olacak" iddiası! DMM'den açıklama var