Türk Telekom, ULAK Haberleşme ile 5G ve 6G çalışmaları için iş birliğini genişletti

Türk Telekom ile ULAK Haberleşme, 5G'nin ülke genelinde yaygınlaştırılması ve 6G'ye yönelik ortak AR-GE çalışmaları yürütülmesi amacıyla işbirliklerini genişletti.

Abone ol

Dünya GSM Birliğinin (GSMA) her yıl Barselona'da düzenlediği Mobil Dünya Kongresi, 5 Mart'a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Türkiye'nin 5G'ye geçmesine sayılı günler kala şirket 5G'nin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Türk Telekom ve ULAK Haberleşme, 5G'nin ülke genelinde yaygınlaştırılması ve geleceğin teknolojisi 6G'ye yönelik ortak AR-GE çalışmaları yürütülmesi amacıyla işbirliklerini genişletti.

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ebubekir Şahin ve ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Sami Duman'ın imzaladığı işbirliği protokolünün töreni, Mobil Dünya Kongresi'nde, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakan yardımcıları Ömer Fatih Sayan, Enver İskurt ve Osman Boyraz'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

"İşbirliğimizi genişletmek için stratejik adım attık"

Şahin, işbirliğine ilişkin yaptığı değerlendirmede, milli şirketlerle genişletilen işbirliklerine işaret ederek, "Türk Telekom olarak, iletişimin her çağında olduğu gibi 5G çağına da öncülük etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye'nin dijital dönüşümünde milli şirketlerle hayata geçirdiğimiz başarılı işbirliklerini her geçen gün artırıyor, yeni nesil teknolojileri ulusal ve uluslararası işbirlikleriyle ülkemize kazandırıyoruz." dedi.

5G'ye geçiş için gün sayarken milli teknoloji ekosistemini güçlendirmek için çalışmalarına devam ettiklerini belirten Şahin, "Mobilde en fazla aktif ULAK baz istasyonuna sahip operatör olarak ULAK Haberleşme ile işbirliğimizi genişletmek için stratejik adım attık." diye konuştu.

Ebubekir Şahin, yenilikçi teknolojiler üretme ve 6G'nin küresel ölçekte öncülüğünü yapma vizyonlarıyla 6G AR-GE çalışmalarını da ULAK ile birlikte yürüteceklerini aktararak, "Dijitalleşme çağında tüm hızımızla çalışıyor, bölgesel gücümüzü artırarak geleceğe hazırlanmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

"Paydaşlarımızla kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz"

ULAK Haberleşme Genel Müdürü Duman da Türkiye'nin haberleşme altyapısında yerli ve milli teknolojilerin etkinliğini artırmayı uzun vadeli sorumluluk olarak gördüklerini anlatarak, "Türk Telekom ile sürdürdüğümüz işbirliğini, 5G'nin ülke genelinde daha yaygın ve verimli şekilde hayata geçirilmesi ve 6G alanındaki AR-GE çalışmalarını kapsayacak biçimde genişletmekten büyük memnuniyet duyuyoruz." sözlerini sarf etti.

5G'nin sunduğu yüksek hız, düşük gecikme ve güçlü bağlantı kapasitesinin, sanayiden ulaşıma, sağlıktan savunma teknolojilerine kadar pek çok alanda dönüşümü beraberinde getireceğine dikkati çeken Duman, şunları kaydetti:

"Bu dönüşümün yerli ve milli teknolojilerle desteklenmesi, hem ekonomik hem de stratejik açıdan önemli bir kazanım olacaktır. Türk mühendislerinin geliştirdiği çözümlerin güçlü bir operatör altyapısıyla sahada daha fazla yer bulması, haberleşme ekosistemimizin gelişimine doğrudan katkı sağlayacaktır. 6G'ye yönelik çalışmalarımızı da bugünden planlayarak, geleceğin teknolojilerinde söz sahibi olmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin teknoloji geliştiren, üreten ve ihraç eden bir ülke olma vizyonu doğrultusunda paydaşlarımızla kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."