Gazze’de can kaybı 72 bin 117’ye yükseldi

Gazze Şeridi’nde 10 Ekim’de ilan edilen ateşkese ve mübarek Ramazan ayına rağmen İsrail ordusunun nokta saldırıları durmuyor. Son 24 saatte yaşanan kayıplarla birlikte, 7 Ekim 2023’ten bu yana devam eden felaketin ağır bilançosu 72 bin 117 ölüye ulaştı.

Filistin topraklarında yaklaşık beş ay önce yürürlüğe giren ateşkes mutabakatı, sahada tam anlamıyla karşılık bulamıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan son veriler, İsrail ordusunun "ateşkes ihlalleri" olarak nitelendirilen saldırılarının insani maliyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Resmi makamların açıklamasına göre, son 24 saat içinde gerçekleştirilen saldırılarda 1 Filistinli hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. 10 Ekim’de silahların susması umuduyla imzalanan ateşkes sürecinden bu yana geçen sürede yaşanan kayıplar ise dehşet verici boyutlara ulaştı:

Ateşkes Sonrası Can Kaybı: 633 kişi

Ateşkes Sonrası Yaralı: 1.703 kişi

Enkaz Altından Çıkarılanlar: 753 kişi

Bu rakamlar, diplomatik zeminde sürdürülen barış çabalarına rağmen sahadaki kırılganlığın ve sivil can kayıplarının devam ettiğini kanıtlıyor.

İsrail’in 7 Ekim 2023’te başlattığı geniş çaplı askeri operasyonların üzerinden geçen yaklaşık 2,5 yıllık süreçte, Gazze Şeridi modern tarihin en ağır insani krizlerinden birine tanıklık etti. Güncellenen toplam veriler, krizin derinliğini şu şekilde özetliyor:

Toplam Can Kaybı: 72.117

Toplam Yaralı Sayısı: 171.801