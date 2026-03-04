Cemal Enginyurt trafik kazası geçirdi

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Bolu’nun Gerede ilçesinde trafik kazası geçirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Enginyurt, kazadan yara almadan kurtulduğunu ve sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu. Zorlu hava koşulları nedeniyle yolda kaldıklarını belirten Enginyurt, kendilerine yardım eden dostlarına teşekkür ederek Ankara’ya ulaştıklarını ifade etti.

Abone ol

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Bolu’nun Gerede ilçesinde trafik kazası geçirdiğini açıkladı. Sosyal medya üzerinden bilgi veren Enginyurt, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Enginyurt, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

“İnsanın dostlarının olması kadar güzel bir şey yok.

Dün akşam Gerede otobanın da kaza yaptık.

Hava buz gibi yolda kaldık.

Gerede'den kardeşim Ümit Demir'i aradım hemen Kemal kardeşimin çekicisiyle yetişti, bizi Ankara'ya getirdi.

Allah güzel dostlardan razı olsun.

Varolsunlar.”

'SAĞLIĞIMIZDA HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK'

Kazanın ardından arayan ve mesaj atan herkese teşekkür eden Enginyurt, sağlık durumuyla ilgili merak edilenleri de giderdi. Bir paylaşım daha yaparak "Hamd olsun çok iyiyim. Sağlığımızda herhangi bir olumsuzluk yoktur" ifadelerini kullanan milletvekili, kendilerine yardım eden dostlarına da özel olarak teşekkür etti.