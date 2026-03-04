BIST 13.076
DOLAR 43,96
EURO 51,21
ALTIN 7.336,82
HABER /  DÜNYA

Hakan Çakır cinayeti davasında mütalaa açıklandı

Hakan Çakır cinayeti davasında mütalaa açıklandı

Ankara Keçiören'de 22 yaşındaki Hakan Çakır'ın çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada, 2'si suça sürüklenen çocuk, 5 sanığın yargılanmasına devam edildi. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, Cemal Zeynal, Ahmet Emir Zeynal ve Umut Kılınç'ın "kasten öldürme" suçundan müebbet, 2 kişiye yönelik "öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 45'er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

Abone ol

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesinde kapalı görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet Emir Zeynal, baba Cemal Zeynal, B.S.Z, T.Y.Z ve tutuksuz sanık Umut Kılınç ile taraf avukatları katıldı. Duruşmayı maktulün ailesi ile İstanbul'da 15 yaşında bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi de takip etti. Alınan bilgiye göre, mahkeme başkanı HTS kayıtlarının ve telefon incelemelerinin dosyaya geldiğini bildirdi.

Esasa ilişkin görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanıklar Cemal Zeynal, Ahmet Emir Zeynal ve Umut Kılınç'ın "kasten öldürme" suçundan müebbet, 2 kişiye yönelik "öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 45'er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Savcı ayrıca suça sürüklenen çocuklar B.S.Z. hakkında 41 yıla, T.Y.Z. hakkında ise 26 yıl 6 aya kadar hapis cezası verilmesini istedi.

Müşteki avukatları da sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmederek, duruşmayı 8 Nisan'a erteledi.

"Bir sonraki duruşma karar duruşması olacak"

Duruşmanın ardından Ankara Adliyesi önünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hakan Çakır'ın babası Şahin Çakır, sanıkların şimdiye kadar verdiği ifadelerin birbirini tutmadığını belirterek, "Bugün de farklı bir senaryoyla karşımıza çıktılar. Baktılar işin içinden sıyrılamayacaklar, suçu en küçük çocuğa yıkmaya çalıştılar. Üçü de en küçüğe suçu yıkmaya çalıştı. Mahkememiz 8 Nisan'a ertelendi. Karar duruşması olacak." açıklamasında bulundu.

Çakır'ın kız kardeşi Melisa Çakır ise suçun, en az cezayı alacak olan 14 yaşındaki sanığa yıkılmaya çalışıldığını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Suçu kendisi kabul etti. Abimi nasıl katlettiğini anlatmaya çalıştı. Yani biz inanmadık ama yine de bunu duymak çok ağır geliyor insana. Çıkacak kararın emsal bir karar olacağını düşünüyoruz. Umarım mahkememiz daha uzun sürmez. Çünkü biz hala yas tutamıyoruz."

Müşteki avukatı Umur Yıldırım da dosyadaki tüm delillerin toplandığını dile getirerek, bir sonraki celsenin karar celsesi olduğunu dile getirerek, "Bugün aslında ilk defa aralarından en küçük olanı seçip bütün suçu yani yapılan bütün eylemleri en küçük çocuğun yaptığını söylediler." dedi.

Duruşmanın ardından yapılan açıklamada ailelere, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ve Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatih Eryılmaz da eşlik etti.

İddianameden: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Keçiören'de 22 yaşındaki Hakan Çakır'ın çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 5 sanık hakkında iddianame düzenlemişti.

10 Ağustos gecesi saat 01.00 sıralarında evine giden Çakır'ın kardeşi M.N.Ç. ile annesi S.Ö'nün, yolu kapattıkları gerekçesiyle Umut Kılınç ve Ahmet Emir Zeynal'dan çekilmelerini istedikleri, şahısların yol verdikten sonra laf atmaları üzerine tartışma çıktığı belirtilen iddianamede, yaşanan arbedede Hakan Çakır'ın aldığı bıçak yarasıyla yaşamını yitirdiği belirtilmişti.

İddianamede, sanıklar Ahmet Emir Zeynal, Cemal Zeynal ve Umut Kılınç'ın maktul Hakan Çakır'a yönelik "kasten öldürme" suçundan müebbet, ayrıca "kasten öldürmeye teşebbüs", "basit yaralama", "hakaret", "kadına karşı basit yaralama" ve "tehdit" suçlarından sırasıyla 45 yıl 9 ay, 40 yıl 6 ay ve 42 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

Suça sürüklenen çocuklar B.S.Z'nin "silahla basit yaralama", "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 41 yıl, T.Y.Z'nin ise aynı suçlardan 26 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Irak hava sahasını kapatma süresini 3 gün daha uzattı
Irak hava sahasını kapatma süresini 3 gün daha uzattı
Anadolu Efes'te sportif direktör İsmail Şenol ile yollar ayrıldı
Anadolu Efes'te sportif direktör İsmail Şenol ile yollar ayrıldı
Metehan Baltacı hakim karşısına çıkacak! Tarih belli oldu
Metehan Baltacı hakim karşısına çıkacak! Tarih belli oldu
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinin Litani Nehri’ne kadar tamamen boşaltılmasını istedi
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinin Litani Nehri’ne kadar tamamen boşaltılmasını istedi
Ali Hamaney'in yerine kim geçecek? Oğlu iddiaları vardı
Ali Hamaney'in yerine kim geçecek? Oğlu iddiaları vardı
Cemal Enginyurt trafik kazası geçirdi
Cemal Enginyurt trafik kazası geçirdi
Dervişoglu'ndan "Bir sonraki hedef Türkiye" söylemine tepki
Dervişoglu'ndan "Bir sonraki hedef Türkiye" söylemine tepki
Rusya: Çin ve Hindistan'a petrol sevkiyatını artırmaya hazırız
Rusya: Çin ve Hindistan'a petrol sevkiyatını artırmaya hazırız
Almanya'da dizel yakıt fiyatları 2 avronun üzerine çıktı
Almanya'da dizel yakıt fiyatları 2 avronun üzerine çıktı
Sadettin Saran’dan Domenico Tedesco’yu duygulandıran sözler
Sadettin Saran’dan Domenico Tedesco’yu duygulandıran sözler
ABD'nin İran'a saldırılarının 4 günlük faturası! En büyük kayıp...
ABD'nin İran'a saldırılarının 4 günlük faturası! En büyük kayıp...
ABD ve İsrail'e kötü haber! İran görünmez füzelerini devreye sokuyor
ABD ve İsrail'e kötü haber! İran görünmez füzelerini devreye sokuyor