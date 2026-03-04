BIST 13.076
Metehan Baltacı hakim karşısına çıkacak! Tarih belli oldu

"Futbolda bahis" soruşturmasında tutuklanmasının ardından hakkında 13 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan futbolcu Metehan Baltacı'nın yargılanmasına 25 Mart'ta başlanacak.

İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi, Metehan Baltacı hakkında "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılığa teşebbüs" ile "şike ve teşvik primi" suçlarından hazırlanan iddianame üzerindeki incelemesini tamamladı.

Mahkeme, iddianamenin kabulüne karar verdi.

Tensip zaptını da hazırlayan mahkeme, Baltacı'nın tutukluluk halinin devamına, ilk duruşmanın da 25 Mart'ta yapılmasına hükmetti.

