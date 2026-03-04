BIST 13.076
Anadolu Efes'te sportif direktör İsmail Şenol ile yollar ayrıldı

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı'nda sportif direktör İsmail Şenol ile yollar ayrıldı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sportif direktörümüz Sayın İsmail Şenol ile yapılan görüşmeler ışığında birlikte çalışmayı sonlandırmayı ortak bir şekilde kararlaştırdığımızı kamuoyunun bilgilerine sunarız. Anadolu Efes Spor Kulübü ailesi olarak kendisine, kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki dönemi için de başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Şenol Güneş, 20 Kasım 2024 tarihinde sportif direktörlük görevine getirilmişti.

