BIST 13.076
DOLAR 43,96
EURO 51,21
ALTIN 7.336,82
HABER /  EKONOMİ

Almanya'da dizel yakıt fiyatları 2 avronun üzerine çıktı

Almanya'da dizel yakıt fiyatları 2 avronun üzerine çıktı

Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve Hürmüz Boğazı üzerinden tedarik endişeleriyle Almanya'da dizel yakıt fiyatları 2 avronun üzerine çıktı.

Abone ol

Alman Otomobil Kulübü ADAC’ın verilerine göre, bugün dizelin litre fiyatı ülke genelinde ortalama 2,054 avroya ulaştı.

Almanya'da benzin (E10) litre fiyatı da sabah saatlerinde litre başına ortalama 1,995 avroya kadar çıktı. Bu rakamlar, 27 Şubat'a kıyasla dizelde 31 avro sent, benzinde ise 18 avro sentlik bir artışa karşılık geldi.

Ülkede normal şartlarda sabah saatlerinde akaryakıt fiyatlarının akşam saatlerine oranla litre başına yaklaşık 10 avro sent daha pahalı olduğu bilinirken, son dönemdeki hızlı artış grafiğinin bu rutin dalgalanmayı gölgede bırakması dikkati çekiyor.

Fiyat artışlarının temelinde, Orta Doğu'daki çatışmaların ardından petrol piyasalarında yaşanan hareketlilik yatıyor. Küresel petrol ticaretinin yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nın kısıtlamalar nedeniyle risk altında olması enerji maliyetlerini doğrudan etkiliyor.

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimler akaryakıt fiyatlarındaki en belirgin itici güç olmayı sürdürüyor.

Orta Doğu'daki gerilimin özellikle dizel yakıt tedarikinde kısmi aksamalara yol açtığı belirtiliyor. Almanya, ham petrol ihtiyacını başta Norveç, ABD, Libya, Kazakistan ve İngiltere olmak üzere yaklaşık 30 farklı ülkeden karşılayarak tedarik ağını çeşitlendiriyor.

ADAC, istasyonlar arasındaki fiyat farklarının değişkenlik gösterebileceğine işaret ederek, tüketicilere kriz dönemlerinde fiyat karşılaştırması yapmaları tavsiyesinde bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Sadettin Saran’dan Domenico Tedesco’yu duygulandıran sözler
Sadettin Saran’dan Domenico Tedesco’yu duygulandıran sözler
ABD'nin İran'a saldırılarının 4 günlük faturası! En büyük kayıp...
ABD'nin İran'a saldırılarının 4 günlük faturası! En büyük kayıp...
ABD ve İsrail'e kötü haber! İran görünmez füzelerini devreye sokuyor
ABD ve İsrail'e kötü haber! İran görünmez füzelerini devreye sokuyor
ovartis Türkiye 'Sağlık İnovasyonu Programı'nı Başlatıyor
ovartis Türkiye 'Sağlık İnovasyonu Programı'nı Başlatıyor
Türk Telekom, ULAK Haberleşme ile 5G ve 6G çalışmaları için iş birliğini genişletti
Türk Telekom, ULAK Haberleşme ile 5G ve 6G çalışmaları için iş birliğini genişletti
İsrail ordusu 'Dünyada bir ilk' dedi! F-35 iddiası: Tahran semalarında...
İsrail ordusu 'Dünyada bir ilk' dedi! F-35 iddiası: Tahran semalarında...
Vodafone Red ve Meta işbirliğinde yeni dönem! Red tekliflerini zenginleştiriyor
Vodafone Red ve Meta işbirliğinde yeni dönem! Red tekliflerini zenginleştiriyor
"İmdat" çağrısı yapan İran donanmasına ait gemi için kurtarma operasyonu!
"İmdat" çağrısı yapan İran donanmasına ait gemi için kurtarma operasyonu!
Trump'a kafa tutan tek Avrupa lideri Sanchez'den yanıt: Savaşa karşıyız
Trump'a kafa tutan tek Avrupa lideri Sanchez'den yanıt: Savaşa karşıyız
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı
"BAE İran'a saldırırsa Türkiye için meşru hedef olacak" iddiası! DMM'den açıklama var
"BAE İran'a saldırırsa Türkiye için meşru hedef olacak" iddiası! DMM'den açıklama var
DSÖ'den uyarı: "Orta Doğu'da yaşanan çatışmalar sağlık hizmetlerini etkiliyor"
DSÖ'den uyarı: "Orta Doğu'da yaşanan çatışmalar sağlık hizmetlerini etkiliyor"