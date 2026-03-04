ovartis Türkiye 'Sağlık İnovasyonu Programı'nı Başlatıyor

Novartis Türkiye, tıbbı yeniden tasarlama vizyonunu yerel girişimcilik ekosisteminin gücüyle birleştirmek üzere küresel yatırım şirketi Tenity ortaklığında “Health Innovation Program – Sağlık İnovasyonu Programı”nı başlatıyor.

MEXT'in stratejik ortaklığı ve Türkiye'deki İsviçre Büyükelçiliği ve Swissnex ile iş birliği içinde kurgulanan program girişimcilerden kamu paydaşlarına, yatırımcılardan teknoloji liderlerine kadar çok paydaşlı bir iş birliği yapısını sağlık ekosistemindeki öncelikli sorunlara çözüm üretmek üzere bir araya getiriyor.



Sağlık Teknolojileri ve Finansal Teknolojilerin Kesişiminde Açık İnovasyon



Dünya genelinde sağlık sistemleri; dijitalleşme, yapay zekâ entegrasyonu ve sürdürülebilir finansman gibi alanlarda hızlı bir dönüşümden geçiyor. Sağlık İnovasyonu Programı, bu dönüşüme Türkiye'den de yenilikçi, sürdürülebilir ve ölçeklenebilir yanıtlar vermeyi hedefliyor. Program kapsamında girişimcilerin; kritik hastalık alanlarındaki hasta yolculuğunu iyileştirecek çözümlerin yanı sıra, sağlık sistemlerinin sürdürülebilirliği için alternatif finansman modelleri üzerine de çalışmaları hedefleniyor.



“Hedefimiz, Türkiye'den Küresel Sağlık Çözümleri Çıkarmak”



Novartis Türkiye Ülke Başkanı Serkan Barış, iş birliğinin stratejik önemini şu sözlerle vurguluyor: “Sağlık ekosisteminde inovasyon, ancak sınırları aşan güçlü iş birlikleri ve ortak hedeflerle mümkün olabilir. Tenity ve MEXT'in stratejik ortaklığında ve Türkiye'deki İsviçre Büyükelçiliği ile Swissnex'in destekleri ile hayata geçirdiğimiz ‘Sağlık İnovasyonu Programı', Türkiye'nin yerel potansiyelini küresel inovasyon ağıyla buluşturduğumuz bir platformdur. Bu program sadece yerel girişimcilerimize değil, Türkiye'yi bir inovasyon merkezi olarak gören tüm uluslararası girişimlere de kapılarını açıyor. Hedefimiz, dünyanın dört bir yanından gelecek yenilikçi fikirleri Türkiye sağlık ekosisteminin dinamizmiyle birleştirerek, hastalar için somut faydalara dönüştürecek küresel çözümlere şimdiden yön vermektir.”



Tenity Ülke Müdürü Sabina Babayeva, iş birliğinin ekosistem ve inovasyon boyutundaki stratejik değerini şu sözlerle ifade ediyor: “Novartis Türkiye ile Tenity arasındaki iş birliği, yalnızca stratejik bir uyumdan ibaret değil; Türkiye'nin çevik girişimcilik ruhu ile Avrupa'nın köklü sağlık uzmanlığını bir araya getiren güçlü bir inovasyon köprüsüdür.



Novartis Türkiye'nin bilimsel mirasını Tenity'nin küresel uzmanlığıyla birleştirerek, gerçek hayattaki tıbbi zorluklara çözüm üreten girişimler için bir platform oluşturuyoruz. Bizim DNA'mızda inovasyon; dijital sağlık fikirlerini, hastaların yaşamını dönüştüren somut sonuçlara dönüştürmek anlamına geliyor.



Bu ekosistem aracılığıyla yalnızca sağlık teknolojileri girişimlerinin büyümesini desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda ölçeklenmeleri için ihtiyaç duydukları klinik doğrulama ve network erişimi sağlıyoruz. Tıbbın geleceğinin iş birliği ve teknolojinin kesişim noktasında şekillendiğine inanıyoruz. Bu ekosistemi güçlendirerek, çığır açan sağlık inovasyonlarının Türkiye'den İsviçre'ye ve ötesine uzanan bir etki alanında gelişmesini mümkün kılıyoruz.”



MEXT Genel Müdürü Efe Erdem, Sağlık İnovasyonu Programı kapsamındaki önceliklerini şu sözlerle paylaştı: “Sağlık alanında gerçek etki yaratmak, teknolojiyi yalnızca geliştirmekle değil; onu doğru paydaşlarla doğru zeminde buluşturmakla mümkün. Bugün veri, yapay zekâ ve dijital altyapılar sağlık çözümlerinin vazgeçilmez bileşenleri haline gelirken, asıl değer bu teknolojilerin sahada karşılık bulması ve sürdürülebilir iş modellerine dönüşmesiyle ortaya çıkıyor. Yapay zekâ, MEXT için yalnızca bir teknoloji başlığı değil; üretimden sağlığa, finanstan lojistiğe kadar tüm sektörleri kökten dönüştüren ve rekabetçiliği yeniden tanımlayan stratejik bir dönüşüm alanıdır. Özellikle sağlıkta, insan hayatına doğrudan dokunan çözümler üretme potansiyelini stratejik bir öncelik olarak ele alıyoruz.



Avrupa Birliği tarafından ADİM (Avrupa Dijital İnovasyon Merkezi) olarak konumlandırılmamız, bu vizyonun güçlü bir teyidi niteliğinde. Bu yapı sayesinde yapay zekâ çözümlerinin geliştirilmesi, test edilmesi ve ölçeklenmesi süreçlerinde ulusal ve Avrupa düzeyinde entegre bir iş birliği altyapısı sunuyor; açık inovasyon yaklaşımıyla üretim dünyasının tecrübesini, teknoloji girişimlerinin çevikliğini ve sağlık sektörünün ihtiyaçlarını aynı platformda buluşturuyoruz. Türkiye'den çıkacak yenilikçi çözümlerin küresel değer zincirinde yer bulmasına katkı sağlamaktan memnuniyet duyuyor; yapay zekâ temelli çözümlerin sürdürülebilir değer üretmesi ve uluslararası rekabet gücüne dönüşmesi için aktif rol almaya devam ediyoruz.”



İsviçre'nin Türkiye Büyükelçisi Guillaume Bertrand Scheurer, sektörler arası iş birliğinin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Sağlık İnovasyonu Programı gibi inisiyatifler; sektör temsilcileri, girişimciler ve araştırmacılar arasında kurulan güçlü iş birliklerinin dönüşümü nasıl hızlandırdığını ve somut sonuçlar doğurduğunu gösteriyor. Novartis Türkiye ve Tenity öncülüğünde, MEXT ve Swissnex iş birliğiyle hayata geçirilen bu kıymetli girişimi desteklemekten memnuniyet duyuyoruz.”



Büyükelçi, İsviçre'nin 14 yıl üst üste küresel inovasyon sıralamasında ilk sırada yer almasından gurur duyduklarını belirterek, bu konumun araştırmadaki mükemmeliyet anlayışı ve köklü iş birliği kültürü üzerine inşa edildiğini belirtti. Güvenilir ve ileri görüşlü bir ortak olarak İsviçre'nin, özellikle sağlık alanında, dünya standartlarındaki bilimi, küresel ölçekte acil yanıt bekleyen sorunlara yönelik pratik çözümlere dönüştürme kararlılığını vurguladı. İsviçre'nin başarısının temelinde iş dünyası ile akademi arasındaki güçlü iş birliğinin bulunduğunu ifade eden Scheurer, bu sayede araştırmacılar ve akademi ile sektör temsilcileri ve kurumlar arasında kesintisiz bir bağ kurulduğunu, ekonomik, sosyal ve çevresel alanlarda somut etki yaratıldığını belirtti.



“Uluslararası inovasyon bağlarını güçlendirmek, Türkiye'deki İsviçre Büyükelçiliği de dâhil olmak üzere İsviçre'nin yurt dışı temsilciliklerinin küresel inovasyon ağı Swissnex'in öncelikli misyonları arasında yer alıyor. İsviçre, Swissnex aracılığıyla dinamik inovasyon ekosistemini öncü global merkezler ve kurumlarla buluşturarak uluslararası iş birliklerini ve bilgi paylaşımını teşvik ediyor.”



Güçlü Partnerlik, Küresel Etki

Program, her biri kendi alanında lider olan stratejik paydaşların yetkinlikleriyle destekleniyor:Tenity: Küresel inovasyon gücü olarak programın uçtan uca yürütülmesinden, başvuruların alınmasından ve değerlendirme süreçlerinden sorumlu olacak.

MEXT: Dijital ve yapay zekâ dönüşümü odağındaki geniş ekosistemiyle, inovasyonun yaygınlaşmasına ve sanayi-teknoloji iş birliklerinin geliştirilmesine katkı sunacak.

Türkiye'deki İsviçre Büyükelçiliği ve Swissnex: Türkiye ile İsviçre arasında bir inovasyon köprüsü kurarak programın görünürlüğünü ve etkisini artıracak; yerel ve küresel ağlarla bağlantı kurarak programa uluslararası bir boyut kazandıracak.

Takvim ve Başvuru Süreci

Sağlık İnovasyonu Programı'nın girişimci başvuruları Mart ayı içerisinde açılacak. İkinci çeyrekte tamamlanacak ön değerlendirme süreçlerinin ardından, finalistler 11 Haziran 2026 tarihindeki “İnovasyon Günü”nde projelerini jüriye sunacak. Bu kilit buluşma, Türkiye sağlık ekosisteminin karar vericilerini ve yatırımcıları geleceğin çözümleri etrafında bir araya getirecek.