"İmdat" çağrısı yapan İran donanmasına ait gemi için kurtarma operasyonu!

Sri Lanka, Galle kenti açıklarında "imdat" çağrısı yapan İran donanmasına ait bir gemi için kurtarma operasyonu başlattı.

Yerel Daily Mirror gazetesinin haberine göre, İran donanmasına ait IRIS Dena gemisi, Galle kenti açıklarında acil yardım çağrısı gönderdi.

Sri Lankalı yetkililer, olayın kendi kara sularında yaşandığını belirterek, mürettebatın tahliyesi için geniş çaplı bir operasyon başlatıldığını duyurdu.

Yetkililer, geminin vurulduğunu ve "imdat" çağrısının bunun üzerine yapıldığını tahmin ettiklerini bildirdi.

Yaklaşık 180 kişinin bulunduğu gemiden 30 mürettebat kurtarılarak hastaneye sevk edildi, kayıp kişiler için ise arama çalışmaları başlatıldı.

