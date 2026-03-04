BIST 12.936
DOLAR 43,97
EURO 51,19
ALTIN 7.317,79
HABER /  DÜNYA

ABD'li komutanlardan şok sözler! Askerlere söylediler: "Saldırılar kıyameti getirmeyi amaçlıyor"

ABD'li komutanlardan şok sözler! Askerlere söylediler: "Saldırılar kıyameti getirmeyi amaçlıyor"

ABD'de bir sivil toplum kuruluşuna yapılan şikayetlerde, bazı ABD'li komutanlar tarafından askerlere, ABD ve İsrail'in İran'a karşı saldırılarıyla "İncil'deki kıyamet gününü" yaşatmayı amaçladığının söylendiği iddia edildi.

Abone ol

ABD ordusu mensuplarının din özgürlüğünü sağlamayı hedefleyen ve kar amacı gütmeyen kuruluş Askeri Din Özgürlüğü Vakfına (MRFF) gönderilen bir e-postada, bazı ABD'li komutanların, İsrail ile İran'a karşı yürütülen saldırılarla ilgili "kıyamet günü" yorumu yaptığı öne sürüldü.

İsmi açıklanmayan bir astsubayın gönderdiği e-postada, savaşa hazırlık brifinginde komutanların askerlere, ABD'nin İran'a saldırılarında yaşananlar konusunda "korkulmaması" gerektiğini belirttiği aktarıldı.

E-postada, komutanın askerlere savaşın "Tanrı'nın ilahi planının bir parçası" olduğunu söylediği ve özellikle "Armageddon'a ve İsa Mesih'in dönüşüne atıfta bulunan Vahiy Kitabı'ndan çok sayıda alıntı yaptığı" ileri sürüldü.

E-postada bahsi geçen birliğin üyeleri arasında en az 10 Hristiyan, bir Yahudi ve bir de Müslüman olduğu belirtildi. Birliğin, bölgede "hazır destek" göreviyle konuşlandırıldığı ifade edildi.

"Trump İsa tarafından görevlendirildi"

Kendisini Hristiyan olarak tanıtan astsubayın e-postasında şu ifadeler kullanıldı:

"Komutan, (ABD Başkanı Donald Trump'ın) İran'da Armageddon'u başlatmak ve İsa'nın dünyaya dönüşünü işaretlemek için İsa tarafından görevlendirildiğini söyledi. Bütün bunları söylerken yüzünde büyük bir sırıtış vardı, bu da mesajını daha da çılgınca gösterdi. Komutanımız muhtemelen 'Önce Hristiyan' destekçisi olarak tanımlanabilir. Uzun zamandır böyle davranıyor ve emri altındaki herkesin tıpkı kendisi gibi Hristiyan olmasını istediğini açıkça belirtiyor. Bu, operasyon hazırlık brifinginde bulunan birçok kişiyi şok etti."

Söz konusu e-postanın, MRFF'nin, ABD ve İsrail'in İran'a karşı 28 Şubat'ta başlattığı savaştan bu yana ABD'ye ait 50'den fazla askeri birlikten aldığı 200'den fazla mesajdan sadece biri olduğu aktarıldı.

Başvuruların hacmi: "Patlama yaşanıyor"

1981-1989'da ABD Başkanı Ronald Reagan döneminin Beyaz Saray hukuk danışmanı, eski bir hava kuvvetleri subayı ve MRFF Başkanı Mikey Weinstein, açıklamasında, Başkan Donald Trump'ın izlediği "Amerika'yı Yeniden Büyük Yap" (MAGA) politikalarına tepki gösterdi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth döneminde Pentagon'a dini unsurları dahil etme çabalarının yoğunlaştığına işaret eden Weinstein, ofisine gelen başvuruların hacmiyle ilgili olarak, "Patlama yaşanıyor." dedi.

Weinstein, "Çok ırklı ve çok dinli bir orduya Hristiyan milliyetçiliğini dahil etmek, ordunun uzun süredir sürdürülen temelleriyle tam bir tezat oluşturmaktadır." ifadesini kullandı.

İlgili Haberler
İsrail basını duyurdu! İran'a saldırılar ne kadar sürecek? NATO: İran'ın Türkiye'yi hedef almasını kınıyoruz MSB duyurdu! İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmat etkisiz hale getirildi Hamaney'in yerine kim geçecek? İran'dan yeni lider açıklaması: Adaylar belli İran'da saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı arttı İran'a ağır darbe! Denizaltı saldırısına uğrayan savaş gemisi battı: Onlarca yaralı ve kayıp var Akaryakıt fiyatlarına dev zam geliyor tarih belli oldu İran lideri Hamaney için Tahran'da düzenlenecek cenaze töreni ertelendi Irak hava sahasını kapatma süresini 3 gün daha uzattı İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinin Litani Nehri’ne kadar tamamen boşaltılmasını istedi Ali Hamaney'in yerine kim geçecek? Oğlu iddiaları vardı Dervişoglu'ndan "Bir sonraki hedef Türkiye" söylemine tepki ABD'nin İran'a saldırılarının 4 günlük faturası! En büyük kayıp...
BU FOTO GALERİYE BAKIN
İşte İsrail'e en çok para yağdıran ülkeler! Birinciden çok ikinci şaşırttı...
Foto Galeri İşte İsrail'e en çok para yağdıran ülkeler! Birinciden çok ikinci şaşırttı... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
MSB duyurdu! İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmat etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu! İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmat etkisiz hale getirildi
Artvin'de heyelan! Kapanan kara yolu tek yönlü ulaşıma açıldı
Artvin'de heyelan! Kapanan kara yolu tek yönlü ulaşıma açıldı
Hamaney'in yerine kim geçecek? İran'dan yeni lider açıklaması: Adaylar belli
Hamaney'in yerine kim geçecek? İran'dan yeni lider açıklaması: Adaylar belli
İran'da saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı arttı
İran'da saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı arttı
HDI Sigorta, 2026 yılının ilk Yönetim Kurulu Toplantısı'nı İstanbul'da gerçekleştirdi
HDI Sigorta, 2026 yılının ilk Yönetim Kurulu Toplantısı'nı İstanbul'da gerçekleştirdi
Beşiktaş-Rizespor maçının VAR hakemi belli oldu
Beşiktaş-Rizespor maçının VAR hakemi belli oldu
İran'a ağır darbe! Denizaltı saldırısına uğrayan savaş gemisi battı: Onlarca yaralı ve kayıp var
İran'a ağır darbe! Denizaltı saldırısına uğrayan savaş gemisi battı: Onlarca yaralı ve kayıp var
Akaryakıt fiyatlarına dev zam geliyor tarih belli oldu
Akaryakıt fiyatlarına dev zam geliyor tarih belli oldu
Fatma Nur öğretmene veda! Gözyaşları sel oldu
Fatma Nur öğretmene veda! Gözyaşları sel oldu
Erbakan: ABD Büyükelçisi derhal Dışişleri’ne çağrılmalı ve resmî nota verilmelidir
Erbakan: ABD Büyükelçisi derhal Dışişleri’ne çağrılmalı ve resmî nota verilmelidir
Gazze’de can kaybı 72 bin 117’ye yükseldi
Gazze’de can kaybı 72 bin 117’ye yükseldi
İçişleri Bakanı Çiftçi, DEM Partili Buldan ve Sancar ile görüştü
İçişleri Bakanı Çiftçi, DEM Partili Buldan ve Sancar ile görüştü