BIST 13.076
DOLAR 43,96
EURO 51,21
ALTIN 7.336,82
HABER /  DÜNYA

Ali Hamaney'in yerine kim geçecek? Oğlu iddiaları vardı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ali Hamaney'in yerine kim geçecek? Oğlu iddiaları vardı

İran Uzmanlar Meclisi Üyesi Ayetullah Ahmed Hatemi, Ali Hamaney'in yerine geçecek, ülke liderinin seçimiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü ve en kısa sürede belirleneceğini söyledi.

Abone ol

İran devlet televizyonuna konuşan Hatemi, konuya ilişkin bilgi verdi. Hatemi, "Lider olması muhtemel isimler belirlenmiştir. En kısa sürede devrimin yeni lideri tayin edilecektir." dedi.

Liderlik Konseyi'nin ülkeyi yönettiğine işaret eden Hatemi, bazılarının "Devrim lideri Humeyni'nin ölümünden hemen sonra yeni lider belirlendi, şimdi neden olmuyor?" şeklinde sorduğunu belirterek, "Şu anda savaş durumu söz konusu ve herkes görevini yerine getirmek için çaba gösteriyor." ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili, ABD ve İsrail'in hedefinin, Uzmanlar Meclisi üyelerine saldırmak olduğunu, bu nedenle işleri tedbirli ve planlı bir şekilde yürütmek gerektiğini kaydetti.

Dün akşam saatlerinde, Uzmanlar Meclisi üyelerinin online toplantı yaptıkları ve Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'in yeni lider olarak seçildiği iddiaları öne sürülmüştü.

ÖNCEKİ HABERLER
Cemal Enginyurt trafik kazası geçirdi
Cemal Enginyurt trafik kazası geçirdi
Dervişoglu'ndan "Bir sonraki hedef Türkiye" söylemine tepki
Dervişoglu'ndan "Bir sonraki hedef Türkiye" söylemine tepki
Rusya: Çin ve Hindistan'a petrol sevkiyatını artırmaya hazırız
Rusya: Çin ve Hindistan'a petrol sevkiyatını artırmaya hazırız
Almanya'da dizel yakıt fiyatları 2 avronun üzerine çıktı
Almanya'da dizel yakıt fiyatları 2 avronun üzerine çıktı
Sadettin Saran’dan Domenico Tedesco’yu duygulandıran sözler
Sadettin Saran’dan Domenico Tedesco’yu duygulandıran sözler
ABD'nin İran'a saldırılarının 4 günlük faturası! En büyük kayıp...
ABD'nin İran'a saldırılarının 4 günlük faturası! En büyük kayıp...
ABD ve İsrail'e kötü haber! İran görünmez füzelerini devreye sokuyor
ABD ve İsrail'e kötü haber! İran görünmez füzelerini devreye sokuyor
ovartis Türkiye 'Sağlık İnovasyonu Programı'nı Başlatıyor
ovartis Türkiye 'Sağlık İnovasyonu Programı'nı Başlatıyor
Türk Telekom, ULAK Haberleşme ile 5G ve 6G çalışmaları için iş birliğini genişletti
Türk Telekom, ULAK Haberleşme ile 5G ve 6G çalışmaları için iş birliğini genişletti
İsrail ordusu 'Dünyada bir ilk' dedi! F-35 iddiası: Tahran semalarında...
İsrail ordusu 'Dünyada bir ilk' dedi! F-35 iddiası: Tahran semalarında...
Vodafone Red ve Meta işbirliğinde yeni dönem! Red tekliflerini zenginleştiriyor
Vodafone Red ve Meta işbirliğinde yeni dönem! Red tekliflerini zenginleştiriyor
"İmdat" çağrısı yapan İran donanmasına ait gemi için kurtarma operasyonu!
"İmdat" çağrısı yapan İran donanmasına ait gemi için kurtarma operasyonu!