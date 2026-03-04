BIST 12.936
İsrail basını duyurdu! İran'a saldırılar ne kadar sürecek?

İsrail basını duyurdu! İran'a saldırılar ne kadar sürecek?

İsrail ordusunun, İran'a düzenlediği saldırıları, yönetimi sistematik olarak zayıflatmak amacıyla en az bir veya iki hafta daha sürdürmeyi planladığı öne sürüldü.

The Times of Israel gazetesine göre, İsrail ordusunun en az bir veya iki hafta daha sürdüreceği saldırılarda İran yönetimine ait binlerce hedefi vuracağı aktarıldı.

İsrail’in İran yönetimini ve askeri tesislerini sistematik olarak zayıflatmayı hedeflediği vurgulandı.

Öte yandan İsrail ordusundan yetkililerin ABD ile birlikte başlattıkları saldırının ardından İran'ın misillemesine hedef olan Körfez ülkelerinin saldırılara katılacağı değerlendirmesinde bulunduğu iddia edildi.

