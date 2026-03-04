İran'a ağır darbe! Denizaltı saldırısına uğrayan savaş gemisi battı: Onlarca yaralı ve kayıp var

Sri Lanka açıklarında görev yapan IRIS DENA isimli fırkateyn, denizaltı saldırısı sonucu battı. Yetkililer, gemide en az 101 kişinin kaybolduğunu, 78 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, saldırı ülkenin güneyindeki Galle kıyıları açıklarında gerçekleşti. Yaralılar hızla bölgedeki hastanelere kaldırılırken, kurtarma çalışmaları sürdüğü belirtildi. Saldırının kim tarafından gerçekleştirildiği ve kullanılan yöntemler hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Sri Lanka Deniz Kuvvetleri yetkilileri, deniz güvenliğini sağlamak ve kaybolan personeli bulmak için geniş çaplı operasyon başlattıklarını duyurdu. Olay, bölgedeki deniz trafiğini ve askeri güvenliği de derinden etkiledi.

Ne olmuştu?

Sri Lanka, Galle açıklarında İran donanmasına ait IRIS DENA adlı gemiden gelen “imdat” çağrısı üzerine kapsamlı bir kurtarma operasyonu başlattığını açıklamış, yetkililer geminin kendi kara sularında bulunduğunu belirterek olay yerine deniz ve hava unsurlarını yönlendirmişti.

Sri Lanka yetkilileri, yaptıkları açıklamada geminin bir saldırıya maruz kaldığına işaret ederek çağrının bu durum üzerine yapıldığını tahmin ettiklerini belirtmişlerdi. Gemide toplam 180 kişinin bulunduğu ifade edilirken, 30 mürettebat kurtarılmayı başararak hastaneye sevk